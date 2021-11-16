https://ria.ru/20211116/bezhentsy-1759227122.html
МВД Йемена прокомментировало ситуацию с беженцами в Белоруссии
МВД Йемена прокомментировало ситуацию с беженцами в Белоруссии - РИА Новости, 16.11.2021
МВД Йемена прокомментировало ситуацию с беженцами в Белоруссии
Власти Йемена не располагают официальной информацией о присутствии его граждан на границе между Белоруссией и Польшей, белорусская сторона не связывалась с МВД... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:13
2021-11-16T09:13
2021-11-16T10:41
в мире
белоруссия
йемен
евросоюз
мид йемена
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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СЕЙУН (Йемен), 16 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая. Власти Йемена не располагают официальной информацией о присутствии его граждан на границе между Белоруссией и Польшей, белорусская сторона не связывалась с МВД Йемена по этому поводу, сообщил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны генерал-майор Ибрагим Али Хейдан."У нас нет данных, сколько граждан Йемена находятся там. Пока еще МИД Йемена не уведомил нас о наличии йеменских граждан в Белоруссии. Мы свяжемся с нашими друзьями в Белоруссии, чтобы узнать об их числе, или с нашим консульством, чтобы узнать, в какой они ситуации и можно ли им вернуться, но возможно, что некоторые из них живут за пределами Йемена", - сказал Хейдан.Он отметил, что "получение туристических виз в Белоруссию в Йемене исключено, но йеменцы могут выехать в другие страны - Египет, Турцию, Иорданию на лечение или учебу, и оттуда получить визы через турагентства".По словам министра, появление йеменцев среди нелегалов в других странах - это новое для страны явление, которое появилось только в последние годы с приходом к власти в стране повстанцев-хуситов. Хейдан заявил, что "репрессивная политика" повстанцев вынуждает йеменцев искать убежище за рубежом, и некоторые страны Евросоюза открыли возможность для беженцев из Йемена получить политическое убежище.На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.Среди мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.
https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html
https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759185487_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_cd28224f7462c0ccc59bacaca5a0ea24.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-16T09:13
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия, йемен, евросоюз, мид йемена, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
09:13 16.11.2021 (обновлено: 10:41 16.11.2021)
МВД Йемена прокомментировало ситуацию с беженцами в Белоруссии
Глава МВД Йемена Хейдан: йеменцы могли получить визы в Белоруссию через третьи страны
СЕЙУН (Йемен), 16 ноя - РИА Новости, Юлия Троицкая.
Власти Йемена
не располагают официальной информацией о присутствии его граждан на границе между Белоруссией
и Польшей
, белорусская сторона не связывалась с МВД Йемена по этому поводу, сообщил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны генерал-майор Ибрагим Али Хейдан.
"У нас нет данных, сколько граждан Йемена находятся там. Пока еще МИД Йемена
не уведомил нас о наличии йеменских граждан в Белоруссии. Мы свяжемся с нашими друзьями в Белоруссии, чтобы узнать об их числе, или с нашим консульством, чтобы узнать, в какой они ситуации и можно ли им вернуться, но возможно, что некоторые из них живут за пределами Йемена", - сказал Хейдан.
Он отметил, что "получение туристических виз в Белоруссию в Йемене исключено, но йеменцы могут выехать в другие страны - Египет, Турцию, Иорданию на лечение или учебу, и оттуда получить визы через турагентства".
По словам министра, появление йеменцев среди нелегалов в других странах - это новое для страны явление, которое появилось только в последние годы с приходом к власти в стране повстанцев-хуситов. Хейдан заявил, что "репрессивная политика" повстанцев вынуждает йеменцев искать убежище за рубежом, и некоторые страны Евросоюза открыли возможность для беженцев из Йемена получить политическое убежище.
На границе Белоруссии и Польши в последние недели обострилась обстановка из-за скопления нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Среди мигрантов, оказавшихся в Белоруссии, есть граждане Ирака, Сирии и Йемена.
Представитель пресс-службы Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе ранее сообщил, что ЕС контактирует с рядом авиакомпаний, которые, по мнению ЕС, могли перевозить нелегалов. Российских перевозчиков среди них нет. Позже стало известно, что ряд авиакомпаний, в том числе турецкие Turkish Airlines, не будут принимать на рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Сирийские Cham Wings Airlines приостановили полеты в Белоруссию. Иракские власти объявили, что в ближайшее время начнут на добровольной основе возвращение своих граждан из Белоруссии.