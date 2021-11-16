https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759320859.html

Власти Белоруссии заявили о шести пострадавших от польских спецсредств

Власти Белоруссии заявили о шести пострадавших от польских спецсредств - РИА Новости, 16.11.2021

Власти Белоруссии заявили о шести пострадавших от польских спецсредств

После применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились 6 человек: 3 беженца и 3 журналиста, сообщила во вторник начальник... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:40

2021-11-16T16:40

2021-11-16T16:57

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759173640_0:311:2017:1445_1920x0_80_0_0_2d98ed4d2aa8b53ddc8f574b4ff922e9.jpg

МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. После применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились 6 человек: 3 беженца и 3 журналиста, сообщила во вторник начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда."Количество пострадавших, вернее, обратившихся за медпомощью, увеличилось до 6 человек. Трое из них беженцы, трое - журналисты. Мы оперативно реагируем на обстановку", сказала она госизданию "СБ. Беларусь сегодня".Как уточняет на своём сайте издание, сначала за помощью к гродненским медикам обратились двое журналистов - сотрудники белорусского телеканала ОНТ и агентства Sputnik Беларусь, а позже обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира". "Он, как и другие коллеги, жаловался на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь", - подчёркивается в сообщении.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев из стран Востока и Африки, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредств, в том числе слезоточивый вещества.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759293284.html

https://ria.ru/20211116/politsiya-1759284379.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии