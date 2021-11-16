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Власти Белоруссии заявили о шести пострадавших от польских спецсредств
Власти Белоруссии заявили о шести пострадавших от польских спецсредств - РИА Новости, 16.11.2021
Власти Белоруссии заявили о шести пострадавших от польских спецсредств
После применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились 6 человек: 3 беженца и 3 журналиста, сообщила во вторник начальник... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:40
2021-11-16T16:57
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. После применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились 6 человек: 3 беженца и 3 журналиста, сообщила во вторник начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда."Количество пострадавших, вернее, обратившихся за медпомощью, увеличилось до 6 человек. Трое из них беженцы, трое - журналисты. Мы оперативно реагируем на обстановку", сказала она госизданию "СБ. Беларусь сегодня".Как уточняет на своём сайте издание, сначала за помощью к гродненским медикам обратились двое журналистов - сотрудники белорусского телеканала ОНТ и агентства Sputnik Беларусь, а позже обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира". "Он, как и другие коллеги, жаловался на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь", - подчёркивается в сообщении.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев из стран Востока и Африки, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредств, в том числе слезоточивый вещества.
https://ria.ru/20211116/migranty-1759293284.html
https://ria.ru/20211116/politsiya-1759284379.html
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
16:40 16.11.2021 (обновлено: 16:57 16.11.2021)
 
Власти Белоруссии заявили о шести пострадавших от польских спецсредств

Три беженца и три журналиста обратились за медпомощью из-за применения Польшей спецсредств

© REUTERS / Policja PodlaskaБеженцы с Ближнего Востока у пограничного перехода Кузница-Брузги на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пограничного перехода Кузница-Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / Policja Podlaska
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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. После применения Польшей на границе с Белоруссией спецсредств за медпомощью обратились 6 человек: 3 беженца и 3 журналиста, сообщила во вторник начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.
"Количество пострадавших, вернее, обратившихся за медпомощью, увеличилось до 6 человек. Трое из них беженцы, трое - журналисты. Мы оперативно реагируем на обстановку", сказала она госизданию "СБ. Беларусь сегодня".
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Как уточняет на своём сайте издание, сначала за помощью к гродненским медикам обратились двое журналистов - сотрудники белорусского телеканала ОНТ и агентства Sputnik Беларусь, а позже обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира". "Он, как и другие коллеги, жаловался на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь", - подчёркивается в сообщении.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев из стран Востока и Африки, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредств, в том числе слезоточивый вещества.
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