https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759313256.html

В МИД Белоруссии пожаловались на издержки от пребывания мигрантов в стране

В МИД Белоруссии пожаловались на издержки от пребывания мигрантов в стране - РИА Новости, 16.11.2021

В МИД Белоруссии пожаловались на издержки от пребывания мигрантов в стране

Белоруссия несет существенные издержки от пребывания ближневосточных беженцев на ее территории, оказывая им гуманитарную помощь, сообщил во вторник... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:12

2021-11-16T16:12

2021-11-16T16:13

в мире

белоруссия

мид белоруссии

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия несет существенные издержки от пребывания ближневосточных беженцев на ее территории, оказывая им гуманитарную помощь, сообщил во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."На самом деле, это существенные издержки. Достаточно просто посмотреть на десятки тонн розданной гуманитарной помощи мигрантам", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии в эфире телеканала "Россия 24". Он также указал на расходы белорусской стороны, связанные с установкой палаток для обогрева, подвозом дров мигрантам и так далее."Абсурдно даже полагать, что мы каким-то образом стимулируем эти процессы (нелегальную миграцию – ред.)… Мы всегда очень тщательно относились к вопросам нелегальной миграции и продолжаем это делать. В текущей ситуации уже несколько месяцев назад мы существенно ужесточили подход и к выдаче виз, и к миграционному контролю, и к другим процедурам", - сказал пресс-секретарь. Он напомнил, что за последнее время порядка 8 тысяч иностранцев, нарушавших миграционное законодательство либо заявивших не соответствующие действительности цели пребывания, были выдворены с территории республики либо не пропущены в Белоруссию.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759078917.html

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759084503.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, мид белоруссии, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии