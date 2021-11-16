16:12 16.11.2021 (обновлено: 16:13 16.11.2021)
В МИД Белоруссии пожаловались на издержки от пребывания мигрантов в стране
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз заявил об издержках от пребывания мигрантов в стране
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия несет существенные издержки от пребывания ближневосточных беженцев на ее территории, оказывая им гуманитарную помощь, сообщил во вторник пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"На самом деле, это существенные издержки. Достаточно просто посмотреть на десятки тонн розданной гуманитарной помощи мигрантам", - сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии в эфире телеканала "Россия 24". Он также указал на расходы белорусской стороны, связанные с установкой палаток для обогрева, подвозом дров мигрантам и так далее.
"Абсурдно даже полагать, что мы каким-то образом стимулируем эти процессы (нелегальную миграцию – ред.)… Мы всегда очень тщательно относились к вопросам нелегальной миграции и продолжаем это делать. В текущей ситуации уже несколько месяцев назад мы существенно ужесточили подход и к выдаче виз, и к миграционному контролю, и к другим процедурам", - сказал пресс-секретарь. Он напомнил, что за последнее время порядка 8 тысяч иностранцев, нарушавших миграционное законодательство либо заявивших не соответствующие действительности цели пребывания, были выдворены с территории республики либо не пропущены в Белоруссию.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.