https://ria.ru/20211116/belorussiya-1759301951.html

В Белоруссии сообщили о росте числа пострадавших от польских спецсредств

В Белоруссии сообщили о росте числа пострадавших от польских спецсредств - РИА Новости, 16.11.2021

В Белоруссии сообщили о росте числа пострадавших от польских спецсредств

Минздрав Белоруссии сообщил, что белорусские медики оказывают помощь людям, пострадавшим при применении польскими силовиками спецсредств для пресечения попытки... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:19

2021-11-16T15:19

2021-11-16T16:04

в мире

здоровье - общество

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что белорусские медики оказывают помощь людям, пострадавшим при применении польскими силовиками спецсредств для пресечения попытки прорыва белорусско-польской границы ближневосточными мигрантами, число пострадавших растет.В целом в минздраве заявили, что "ситуация на границе с Польшей остается напряженной, …помощь всем пострадавшим на месте готовы оказать специалисты учреждений здравоохранения Гродно".Главным управлением здравоохранения Гродненского облисполкома разработан порядок оказания медпомощи беженцам, находящимся на приграничной зоне. Поясняется, что в белорусском погранпереходе "Брузги" на границе с Польшей организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи - врача и двух фельдшеров. При массовых поступлениях бригада скорой помощи станет координатором по организации направления пациентов в учреждения здравоохранения в Гродно.На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211116/migranty-1759308147.html

https://ria.ru/20211116/granitsa-1759300716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии