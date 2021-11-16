15:19 16.11.2021 (обновлено: 16:04 16.11.2021)
В Белоруссии сообщили о росте числа пострадавших от польских спецсредств
Минздрав Белоруссии: число пострадавших от польских спецсредств на границе растет
© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovСотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу в пункте пропуска Брузги - Кузница
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что белорусские медики оказывают помощь людям, пострадавшим при применении польскими силовиками спецсредств для пресечения попытки прорыва белорусско-польской границы ближневосточными мигрантами, число пострадавших растет.
"В эти минуты на помощь дежурной бригаде скорой помощи выехала еще одна машина со специалистами. Дежурная бригада оперативно оказывает медпомощь всем пострадавшим от слезоточивого газа и водомётов беженцам и журналистам, однако число пострадавших растет", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В целом в минздраве заявили, что "ситуация на границе с Польшей остается напряженной, …помощь всем пострадавшим на месте готовы оказать специалисты учреждений здравоохранения Гродно".
Главным управлением здравоохранения Гродненского облисполкома разработан порядок оказания медпомощи беженцам, находящимся на приграничной зоне. Поясняется, что в белорусском погранпереходе "Брузги" на границе с Польшей организовано дежурство бригады скорой медицинской помощи - врача и двух фельдшеров. При массовых поступлениях бригада скорой помощи станет координатором по организации направления пациентов в учреждения здравоохранения в Гродно.
На прошлой неделе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва через границу, но польские силовики применили спецсредства.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.