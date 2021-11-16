https://ria.ru/20211116/belki-1760186813.html

Мосприрода рассказала, как помочь белкам на природных территориях зимой

Мосприрода рассказала, как помочь белкам на природных территориях зимой - РИА Новости, 22.11.2021

Мосприрода рассказала, как помочь белкам на природных территориях зимой

Рекомендуется помогать белкам зимой, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки, сообщает пресс-служба департамента природопользования и... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-16T10:40

2021-11-16T10:40

2021-11-22T15:20

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рекомендуется помогать белкам зимой, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Белки обитают на всех природных территориях Москвы, поэтому понаблюдать за тем, как они меняют окрас к зиме, может каждый. Уже сейчас они сменили свои рыжие летние шубки на серые с более пушистым и густым мехом. Менять шерсть пушистые зверьки начинают с головы: вначале на мордочке и кисточках ушей, затем на лапах, и в самом конце – на спине и по бокам. Процесс этот длится примерно два месяца: с октября до конца ноября. Специалисты Мосприроды рекомендуют помогать белкам, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки", - говорится в сообщении.Уточняется, что в холодное время года для защиты от снега и морозов, зимних ветров и метелей белки чинят и утепляют свое жилище шерстью животных, мхом и сухой травой.Специалисты Мосприроды также рассказали, что для изготовления бельчатников лучше всего использовать древесные материалы.Специалисты Мосприроды не рекомендуют кормить белок до наступления морозов. В противном случае у них притупятся природные инстинкты, они обленятся искать корм самостоятельно и станут зависимы от человека.Также в Мосприроде напомнили, что белок нельзя кормить солёными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалём, арахисом, фисташками.

https://ria.ru/20211102/kormushki-1758452997.html

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общество, москва, мосприрода