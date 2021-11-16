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Мосприрода рассказала, как помочь белкам на природных территориях зимой
Мосприрода рассказала, как помочь белкам на природных территориях зимой - РИА Новости, 22.11.2021
Мосприрода рассказала, как помочь белкам на природных территориях зимой
Рекомендуется помогать белкам зимой, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки, сообщает пресс-служба департамента природопользования и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-16T10:40
2021-11-22T15:20
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общество
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мосприрода
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рекомендуется помогать белкам зимой, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы."Белки обитают на всех природных территориях Москвы, поэтому понаблюдать за тем, как они меняют окрас к зиме, может каждый. Уже сейчас они сменили свои рыжие летние шубки на серые с более пушистым и густым мехом. Менять шерсть пушистые зверьки начинают с головы: вначале на мордочке и кисточках ушей, затем на лапах, и в самом конце – на спине и по бокам. Процесс этот длится примерно два месяца: с октября до конца ноября. Специалисты Мосприроды рекомендуют помогать белкам, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки", - говорится в сообщении.Уточняется, что в холодное время года для защиты от снега и морозов, зимних ветров и метелей белки чинят и утепляют свое жилище шерстью животных, мхом и сухой травой.Специалисты Мосприроды также рассказали, что для изготовления бельчатников лучше всего использовать древесные материалы.Специалисты Мосприроды не рекомендуют кормить белок до наступления морозов. В противном случае у них притупятся природные инстинкты, они обленятся искать корм самостоятельно и станут зависимы от человека.Также в Мосприроде напомнили, что белок нельзя кормить солёными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалём, арахисом, фисташками.
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общество, москва, мосприрода
10:40 16.11.2021 (обновлено: 15:20 22.11.2021)
 

Мосприрода рассказала, как помочь белкам на природных территориях зимой

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкБелки в городском парке
Белки в городском парке - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Рекомендуется помогать белкам зимой, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
"Белки обитают на всех природных территориях Москвы, поэтому понаблюдать за тем, как они меняют окрас к зиме, может каждый. Уже сейчас они сменили свои рыжие летние шубки на серые с более пушистым и густым мехом. Менять шерсть пушистые зверьки начинают с головы: вначале на мордочке и кисточках ушей, затем на лапах, и в самом конце – на спине и по бокам. Процесс этот длится примерно два месяца: с октября до конца ноября. Специалисты Мосприроды рекомендуют помогать белкам, устанавливая искусственные гнездовья – бельчатники и кормушки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в холодное время года для защиты от снега и морозов, зимних ветров и метелей белки чинят и утепляют свое жилище шерстью животных, мхом и сухой травой.
Специалисты Мосприроды также рассказали, что для изготовления бельчатников лучше всего использовать древесные материалы.
"Чтобы бельчатник прослужил дольше, рекомендуется использовать тес - тонкие доски из древесины различных пород - толщиной 2,5 сантиметра. Не рекомендуется их делать яркими, так как белки могут в них не заселиться", - говорится в материале.
Специалисты Мосприроды не рекомендуют кормить белок до наступления морозов. В противном случае у них притупятся природные инстинкты, они обленятся искать корм самостоятельно и станут зависимы от человека.
"Подкармливать можно исключительно с наступлением сильных морозов или после образования наледи на земле. В этот период можно принести к их кормушке сухофрукты, орехи - кроме миндаля, желуди, нежареные и несолёные семечки", - говорится в сообщении.
Также в Мосприроде напомнили, что белок нельзя кормить солёными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, миндалём, арахисом, фисташками.
Синица у кормушки - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 15:27Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичи смастерили около 250 кормушек и гнездовий для белок и птиц
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваМосприрода
 
 
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