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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/bekmambetov-1759251121.html
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс - РИА Новости, 16.11.2021
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс
Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с режиссером Тимуром Бекмамбетовым и российскими актерами запускают конкурс... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:23
2021-11-16T11:23
культура
тимур бекмамбетов
базелевс
наталья андрейченко
андрей гайдулян
новости культуры
tiktok
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с режиссером Тимуром Бекмамбетовым и российскими актерами запускают конкурс #TikTokКиноакадемия2021, задачей которого является съемка мини-фильма, сообщили во внешней пресс-службе TikTok.Задача участников - снять и опубликовать собственный мини-фильм в TikTok. Кроме того, в рамках конкурса пройдет серия прямых эфиров с известными деятелями киноискусства и популярными креаторами, которые обсудят тенденции и тренды современных фильмов и расскажут, как раскрыть свои таланты.С 16 ноября по 6 декабря на платформе TikTok пройдет всероссийский конкурс #TikTokКиноакадемия2021, который поможет начинающим кинематографистам заявить о себе на многомиллионную аудиторию платформы, а также выиграть ценные призы: возможность стать участником креативной команды студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова или контракт с онлайн-кинотеатром Okko на роль ведущего в их TikTok-аккаунте, говорится в сообщении.Финалисты конкурса также получат поощрительные призы: iPhone 13 и стабилизаторы для телефона DJI. А среди пользователей TikTok, принявших участие в голосовании за лучшие проекты после оценки жюри, будут случайным образом выбраны 1000 обладателей подарочной подписки Okko на 2 месяца, сообщили в пресс-службе проекта."Я уже давно работаю с вертикальным видео и коротким форматом и считаю, что это одна из самых интересных трансформаций, которая случилась с видеоконтентом. Формат коротких роликов TikTok идеален для переосмысления традиционного кино с точки зрения новых технологий и актуальной повестки. Я с нетерпением жду возможности посмотреть работы пользователей платформы в рамках нашего конкурса, которые, уверен, смогут нас многому научить", - прокомментировал Тимур Бекмамбетов.Среди членов жюри, в частности, режиссер Тимур Бекмамбетов, актриса театра и кино Наталья Андрейченко, актер театра, кино и телевидения Андрей Гайдулян и основатель TikTok-хауса XO Team Герман Черных. Они будут оценивать участников в двух номинациях: "Лучший ремейк" и "Лучший длинный сценарий".Кроме того, в рамках проекта с 16 по 22 ноября в TikTok пройдет серия прямых эфиров "Talk show: большое кино vs TikTok" со звездами кино и популярными креаторами, которые обсудят актуальные темы индустрии. Среди спикеров, в частности, актер Андрей Гайдулян, режиссер Тимур Бекмамбетов, креаторы Анастасия Федько, Олег Горчаков, Руслан Сабельгерой.
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РИА Новости
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4.7
96
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тимур бекмамбетов, базелевс, наталья андрейченко, андрей гайдулян, новости культуры, tiktok
11:23 16.11.2021
 
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс

TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный конкурс

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРежиссер Тимур Бекмамбетов
Режиссер Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с режиссером Тимуром Бекмамбетовым и российскими актерами запускают конкурс #TikTokКиноакадемия2021, задачей которого является съемка мини-фильма, сообщили во внешней пресс-службе TikTok.
Задача участников - снять и опубликовать собственный мини-фильм в TikTok. Кроме того, в рамках конкурса пройдет серия прямых эфиров с известными деятелями киноискусства и популярными креаторами, которые обсудят тенденции и тренды современных фильмов и расскажут, как раскрыть свои таланты.
С 16 ноября по 6 декабря на платформе TikTok пройдет всероссийский конкурс #TikTokКиноакадемия2021, который поможет начинающим кинематографистам заявить о себе на многомиллионную аудиторию платформы, а также выиграть ценные призы: возможность стать участником креативной команды студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова или контракт с онлайн-кинотеатром Okko на роль ведущего в их TikTok-аккаунте, говорится в сообщении.
Финалисты конкурса также получат поощрительные призы: iPhone 13 и стабилизаторы для телефона DJI. А среди пользователей TikTok, принявших участие в голосовании за лучшие проекты после оценки жюри, будут случайным образом выбраны 1000 обладателей подарочной подписки Okko на 2 месяца, сообщили в пресс-службе проекта.
"Я уже давно работаю с вертикальным видео и коротким форматом и считаю, что это одна из самых интересных трансформаций, которая случилась с видеоконтентом. Формат коротких роликов TikTok идеален для переосмысления традиционного кино с точки зрения новых технологий и актуальной повестки. Я с нетерпением жду возможности посмотреть работы пользователей платформы в рамках нашего конкурса, которые, уверен, смогут нас многому научить", - прокомментировал Тимур Бекмамбетов.
@artistgary Участвуй в конкурсе #ТикТокКиноакадемия ♬ original sound - Gary Grey
Среди членов жюри, в частности, режиссер Тимур Бекмамбетов, актриса театра и кино Наталья Андрейченко, актер театра, кино и телевидения Андрей Гайдулян и основатель TikTok-хауса XO Team Герман Черных. Они будут оценивать участников в двух номинациях: "Лучший ремейк" и "Лучший длинный сценарий".
@natalya_andreychenko Подписывайтесь, чтобы не пропустить! ❤️ #натальяандрейченко #TikTokКиноакадемия2021 ♬ оригинальный звук - Наталья Андрейченко
Кроме того, в рамках проекта с 16 по 22 ноября в TikTok пройдет серия прямых эфиров "Talk show: большое кино vs TikTok" со звездами кино и популярными креаторами, которые обсудят актуальные темы индустрии. Среди спикеров, в частности, актер Андрей Гайдулян, режиссер Тимур Бекмамбетов, креаторы Анастасия Федько, Олег Горчаков, Руслан Сабельгерой.
Режиссер Тимур Бекмамбетов на премьере фильма Особо опасен в Риме - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00Культура
От реклам к блокбастерам: самые известные проекты Тимура Бекмамбетова
 
КультураТимур БекмамбетовБазелевсНаталья АндрейченкоАндрей ГайдулянНовости культурыTikTok
 
 
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