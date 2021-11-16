https://ria.ru/20211116/bayden-1759222971.html

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден - РИА Новости, 16.11.2021

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Байден

Вашингтон придерживается принципа "одного Китая", заявил американский лидер Джо Байден на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T08:10

2021-11-16T08:10

2021-11-16T10:44

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ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. Вашингтон придерживается принципа "одного Китая", заявил американский лидер Джо Байден на саммите с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Центральное телевидение республики."Байден выразил готовность подтвердить, что США не стремятся изменить систему Китая, не стремятся укреплять союзы против Китая и не намерены вступать в конфликт с Китаем", — добавляется в материале.Также подчеркивается, что Соединенные Штаты не поддерживают "независимость Тайваня" и надеются, что в Тайваньском проливе сохранится мир и стабильность.Си Цзиньпин, в свою очередь, заверил коллегу, что готов предпринять решительные меры, если сепаратистские силы на острове перейдут черту, передает агентство Синьхуа.Первая часть встречи лидеров двух ведущих экономик мира началась в 08:46 по пекинскому времени (03:46 мск) и завершилась в 10:42 (05:42), далее был объявлен перерыв. Переговоры возобновились в 11:06 (06:06 мск) и закончились в 12:24 (07:24 мск).Лидеры обменялись мнениями по двусторонним отношениям и международной повестке, сообщает телеканал.С китайской стороны на мероприятии присутствовали глава МИД КНР Ван И, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, начальник канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, замглавы МИД КНР Се Фэн.Саммит состоялся на фоне ухудшения диалога Пекина и Вашингтона по целому комплексу вопросов.Отношения Китая и США резко ухудшились еще во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну и стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE. Далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть диалог в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления не наметилось. Си Цзиньпин, по сути, был единственным лидером страны — постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива — наиболее напряженная за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.

https://ria.ru/20211116/otvetstvennost-1759219412.html

https://ria.ru/20211116/tszinpin-1759218847.html

https://ria.ru/20211113/kitay-1758801629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/tayvan-1758315891.html

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