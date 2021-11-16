https://ria.ru/20211116/avtokredity-1759271962.html

Доля онлайн-заявок на автокредиты ВТБ выросла на треть

Доля онлайн-заявок на автокредиты ВТБ выросла на треть - РИА Новости, 16.11.2021

Доля онлайн-заявок на автокредиты ВТБ выросла на треть

Доля онлайн-заявок на автокредиты среди заемщиков ВТБ за год увеличилась на треть и достигла 23%, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:56

2021-11-16T12:56

2021-11-16T12:56

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Доля онлайн-заявок на автокредиты среди заемщиков ВТБ за год увеличилась на треть и достигла 23%, сообщает пресс-служба кредитной организации.По итогам десяти месяцев 2021 года клиенты банка приобрели таким способом 6,7 тысячи транспортных средств почти на 7,4 миллиарда рублей, что на 20% по объему превышает показатель за аналогичный период 2020 года. До конца текущего года банк планирует получать каждую третью заявку на автокредит онлайн."В рамках стратегии по цифровизации ВТБ развивает дистанционные каналы обслуживания клиентов. В ВТБ Онлайн уже можно подать заявку на беззалоговый автокредит, а в рамках пилотного проекта в Москве доступно оформление полностью цифровой сделки без визита в офис банка. Кроме того, в ближайшее время мы планируем расширить количество регионов, для которых доступна подача заявки на беззалоговый автокредит через платформу Auto.ru (сейчас она доступна для двух столиц). Прогнозируем, что по итогам года объем наших продаж в дистанционном канале достигнет 9 миллиардов рублей, а доля онлайн-заявок на автокредиты может вырасти до 30%", - комментирует начальник управления "Автокредитование" ВТБ Иван Жигарев, слова которого приводятся в сообщении.Эксперт рынка автокредитования также отметил, что до конца года ВТБ первым среди российских банков планирует запустить полностью цифровое оформление залогового автокредита. На первоначальном этапе услуга будет доступна для заемщиков в Москве. "Денежные средства можно будет получить без посещения офиса, при этом ставка по кредиту будет на один процентный пункт ниже стандартной", - добавил Иван Жигарев.ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам десяти месяцев 2021 года клиенты банка заключили более 73 тысяч сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 миллиардов рублей. Это почти на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи достигли 11 миллиардов рублей, что на 20% выше значений октября 2020 года.

https://ria.ru/20211020/bank-1755391088.html

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