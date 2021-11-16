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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 16.11.2021

Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T12:54

2021-11-16T12:54

2021-11-16T13:02

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно", - говорится в сообщении.Решение о приостановке авиасообщения с Танзанией было принято Россией в апреле 2021 года в связи с ситуацией по новой коронавирусной инфекции. В сентябре приостановка авиасообщения с этой страной в очередной раз продлевалась - до 1 ноября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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