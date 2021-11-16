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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией - РИА Новости, 16.11.2021
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T12:54
2021-11-16T12:54
2021-11-16T13:02
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Авиасообщение России с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Авиасообщение с Танзанией приостановлено до 1 декабря включительно", - говорится в сообщении.Решение о приостановке авиасообщения с Танзанией было принято Россией в апреле 2021 года в связи с ситуацией по новой коронавирусной инфекции. В сентябре приостановка авиасообщения с этой страной в очередной раз продлевалась - до 1 ноября.
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12:54 16.11.2021 (обновлено: 13:02 16.11.2021)
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря