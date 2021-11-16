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В Армении приостановили работу рудника на границе с Азербайджаном
В Армении приостановили работу рудника на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
В Армении приостановили работу рудника на границе с Азербайджаном
Работа Соткского золотоносного месторождения в Армении на границе с Азербайджаном приостановлена, сотрудники эвакуированы, передает Sputnik Армения со ссылкой... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:57
2021-11-16T17:57
2021-11-16T17:57
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Работа Соткского золотоносного месторождения в Армении на границе с Азербайджаном приостановлена, сотрудники эвакуированы, передает Sputnik Армения со ссылкой на представителя эксплуатирующей рудник компании "Геопромайнинг Голд" Рузанну Григорян."В сложившейся ситуации в целях безопасности решено временно приостановить работу, все работники уже вывезены с рудника", - сказала Григорян.Соткское месторождение в Гегаркуникской области – крупнейший золотой рудник Армении. После 44-дневной эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года граница прошла прямо вдоль месторождения, а часть его перешла под контроль Азербайджана.
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В Армении приостановили работу рудника на границе с Азербайджаном
Sputnik Армения: работу Соткского месторождения на границе с Азербайджаном приостановили