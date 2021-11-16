https://ria.ru/20211116/armeniya-1759325875.html
Армения заявила об эскалации по всей протяженности границы с Азербайджаном
Армения заявила об эскалации по всей протяженности границы с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
Армения заявила об эскалации по всей протяженности границы с Азербайджаном
Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайная, Ереван обсуждает развитие событий с Москвой, но пока о помощи официально не просил, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:57
2021-11-16T16:57
2021-11-16T18:48
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайная, Ереван обсуждает развитие событий с Москвой, но пока о помощи официально не просил, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян."Ситуация чрезвычайная. На суверенную территорию вторглись войска, идут бои по всем периметру юго-восточной границы, есть жертвы, бронетехника, артиллерия используется", — сказал он.Дипломат отметил, что Ереван контактирует с Москвой по дипломатическим каналам."Мы проинформировали наших коллег. Было заявление секретаря Совбеза, идет общение, но официального обращения (о помощи - ред.) пока не было. Было только устное обращение, пока процесс идет, ситуация развивается", — отметил Тоганян.Обострение на границеНакануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы. В Баку это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
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в мире, азербайджан, ереван, москва
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ситуация на границе с Азербайджаном чрезвычайная, Ереван обсуждает развитие событий с Москвой, но пока о помощи официально не просил, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
"Ситуация чрезвычайная. На суверенную территорию вторглись войска, идут бои по всем периметру юго-восточной границы, есть жертвы, бронетехника, артиллерия используется", — сказал он.
Дипломат отметил, что Ереван контактирует с Москвой по дипломатическим каналам.
"Мы проинформировали наших коллег. Было заявление секретаря Совбеза, идет общение, но официального обращения (о помощи - ред.) пока не было. Было только устное обращение, пока процесс идет, ситуация развивается", — отметил Тоганян.
Обострение на границе
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию республики на одном из участков границы. В Баку
это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.
Отношения между Баку и Ереваном
остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха
. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.