15:08 16.11.2021 (обновлено: 15:28 16.11.2021)
МИД Армении призвал отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном
Армения призвала мировое сообщество отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. МИД Армении призвал Россию, ОДКБ и Минскую группу ОБСЕ адресно отреагировать на ситуацию на границе, где по данным оборонного ведомства страны азербайджанские вооруженные силы используют против армянской стороны артиллерию и бронетехнику.
"Призываем международное сообщество и наших международных партнеров - Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей четко отреагировать на эти действия, подрывающие региональный мир и безопасность, и предпринять эффективные шаги в направлении их предотвращения и безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Азербайджана с территории Республики Армения", - говорится в заявлении на сайте МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что 16 ноября, вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на суверенную территорию страны. "Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Данное последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении", - говорится в заявлении.
Отмечается, что этими действиями Азербайджан нарушает также трехстороннее заявление от 9 ноября, "поскольку азербайджанская сторона совершает нападения против Республики Армения с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого заявления".
"Республика Армения, в соответствии с Уставом ООН, вправе всеми способами отразить применение силы против своей территориальной целостности и суверенитета", - отмечается в заявлении.