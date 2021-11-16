https://ria.ru/20211116/armeniya-1759299051.html

МИД Армении призвал отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном

МИД Армении призвал отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021

МИД Армении призвал отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном

МИД Армении призвал Россию, ОДКБ и Минскую группу ОБСЕ адресно отреагировать на ситуацию на границе, где по данным оборонного ведомства страны азербайджанские... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:08

2021-11-16T15:08

2021-11-16T15:28

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. МИД Армении призвал Россию, ОДКБ и Минскую группу ОБСЕ адресно отреагировать на ситуацию на границе, где по данным оборонного ведомства страны азербайджанские вооруженные силы используют против армянской стороны артиллерию и бронетехнику.Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что 16 ноября, вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на суверенную территорию страны. "Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Данное последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении", - говорится в заявлении.Отмечается, что этими действиями Азербайджан нарушает также трехстороннее заявление от 9 ноября, "поскольку азербайджанская сторона совершает нападения против Республики Армения с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого заявления"."Республика Армения, в соответствии с Уставом ООН, вправе всеми способами отразить применение силы против своей территориальной целостности и суверенитета", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html

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в мире, азербайджан, одкб, мид армении, обсе, россия, армения