https://ria.ru/20211116/armeniya-1759298249.html

В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном

В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021

В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило как минимум о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:05

2021-11-16T15:05

2021-11-16T15:16

в мире

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило как минимум о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном."По состоянию на 15.00 (14.00 мск) обстановка на восточном направлении приграничной зоны существенно не изменилась. Идут локальные бои с применением артиллерийских средств, бронетехники и различного стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В Минобороны заявили "о больших потерях в бронетехнике и людской силе"."Данные о погибших и раненых с армянской стороны уточняются. В данный момент четко можно сказать о четырех раненых", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html

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