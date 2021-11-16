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В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном
В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило как минимум о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:05
2021-11-16T15:16
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило как минимум о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном."По состоянию на 15.00 (14.00 мск) обстановка на восточном направлении приграничной зоны существенно не изменилась. Идут локальные бои с применением артиллерийских средств, бронетехники и различного стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В Минобороны заявили "о больших потерях в бронетехнике и людской силе"."Данные о погибших и раненых с армянской стороны уточняются. В данный момент четко можно сказать о четырех раненых", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении
15:05 16.11.2021 (обновлено: 15:16 16.11.2021)
 
В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Минобороны Армении
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило как минимум о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном.
"По состоянию на 15.00 (14.00 мск) обстановка на восточном направлении приграничной зоны существенно не изменилась. Идут локальные бои с применением артиллерийских средств, бронетехники и различного стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минобороны заявили "о больших потерях в бронетехнике и людской силе".
"Данные о погибших и раненых с армянской стороны уточняются. В данный момент четко можно сказать о четырех раненых", - говорится в сообщении.
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