https://ria.ru/20211116/armeniya-1759298249.html
В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном
В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 16.11.2021
В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило как минимум о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:05
2021-11-16T15:05
2021-11-16T15:16
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759290767_155:223:886:634_1920x0_80_0_0_db79510010a328ec3bc2788bdff388e3.jpg
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Армении заявило как минимум о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном."По состоянию на 15.00 (14.00 мск) обстановка на восточном направлении приграничной зоны существенно не изменилась. Идут локальные бои с применением артиллерийских средств, бронетехники и различного стрелкового оружия", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В Минобороны заявили "о больших потерях в бронетехнике и людской силе"."Данные о погибших и раненых с армянской стороны уточняются. В данный момент четко можно сказать о четырех раненых", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211116/armeniya-1759293889.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759290767_228:171:845:634_1920x0_80_0_0_99bf58f719096df5ec1458662692ff64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, минобороны армении
15:05 16.11.2021 (обновлено: 15:16 16.11.2021)
В Армении заявили о четырех раненных в боях на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило о четырех раненных при столкновениях на границе с Азербайджаном