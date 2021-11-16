https://ria.ru/20211116/armeniya-1759279615.html

Армения обвинила Азербайджан в применении артиллерии

Армения обвинила Азербайджан в применении артиллерии - РИА Новости, 16.11.2021

Армения обвинила Азербайджан в применении артиллерии

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении артиллерии, бронетехники и стрелкового оружия на границе. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:36

2021-11-16T13:36

2021-11-16T14:16

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении артиллерии, бронетехники и стрелкового оружия на границе."Азербайджанские войска предприняли очередную провокацию, напав на дислоцированные там армянские посты. Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия", — говорится в сообщении.В результате интенсивной стрельбы у азербайджанской стороны есть потери в бронетехнике, добавили в Минобороны.Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и в свою очередь обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759099274.html

армения

азербайджан

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