13:36 16.11.2021 (обновлено: 14:16 16.11.2021)
Армения обвинила Азербайджан в применении артиллерии
Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении артиллерии и бронетехники на границе
ЕРЕВАН, 16 ноя — РИА Новости. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в применении артиллерии, бронетехники и стрелкового оружия на границе.
"Азербайджанские войска предприняли очередную провокацию, напав на дислоцированные там армянские посты. Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и различные виды стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
В результате интенсивной стрельбы у азербайджанской стороны есть потери в бронетехнике, добавили в Минобороны.
Накануне премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и в свою очередь обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.
Отношения между Баку и Ереваном остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.