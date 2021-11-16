https://ria.ru/20211116/altay-1759335479.html

В Алтайском крае будут выпускать ткани мирового уровня

В Алтайском крае будут выпускать ткани мирового уровня - РИА Новости, 16.11.2021

В Алтайском крае будут выпускать ткани мирового уровня

Новую отделочную фабрику, на которой будут выпускать ткани мирового уровня, откроют в Алтайском крае, масштабный инвестпроект начнут воплощать в жизнь в... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:27

2021-11-16T17:27

2021-11-16T17:27

алтайский край

экономика

алтайский край

урал

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Новую отделочную фабрику, на которой будут выпускать ткани мирового уровня, откроют в Алтайском крае, масштабный инвестпроект начнут воплощать в жизнь в следующем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Объявленная сумма инвестиций в модернизацию производства меланжевого комбината составит порядка 5 миллиардов рублей."Строительство новых мощностей потребует модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения. На эти цели правительство Алтайского края выделит около миллиарда рублей за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита. Будет оказана всесторонняя помощь в реализации проекта, подчеркнул Виктор Томенко", - уточняет пресс-служба.Отмечается, что комбинат "Меланжист Алтая" является единственным за Уралом текстильным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время там работают почти 2 тысячи человек, в год предприятие выпускает порядка 10 миллионов метров ткани и около миллиона швейных изделий. Сообщается, что "БТК Холдинг" за последние три года инвестировал в швейное и текстильное производство комбината уже более миллиарда рублей.

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алтайский край

урал

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экономика, алтайский край, урал, виктор томенко