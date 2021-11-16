В Алтайском крае будут выпускать ткани мирового уровня
Новую отделочную фабрику откроют в Алтайском крае
© Фото : РустекстильНа фабрике цифровой печати на ткани в технопарке "Калибр"
© Фото : Рустекстиль
БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Новую отделочную фабрику, на которой будут выпускать ткани мирового уровня, откроют в Алтайском крае, масштабный инвестпроект начнут воплощать в жизнь в следующем году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с генеральным директором компании "БТК Холдинг" (учредитель "БМК "Меланжист Алтая" - ред) Михаилом Бочаровым… В 2022 году начнется реализация масштабного инвестпроекта по строительству новой отделочной фабрики. Как отметил Михаил Бочаров, установка современного оборудования позволит выпускать ткани мирового уровня, а процессы модернизации швейного производства помогут увеличить производительность труда в два раза", - говорится в сообщении.
Объявленная сумма инвестиций в модернизацию производства меланжевого комбината составит порядка 5 миллиардов рублей.
"Строительство новых мощностей потребует модернизации существующих сетей водоснабжения и водоотведения. На эти цели правительство Алтайского края выделит около миллиарда рублей за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита. Будет оказана всесторонняя помощь в реализации проекта, подчеркнул Виктор Томенко", - уточняет пресс-служба.
Отмечается, что комбинат "Меланжист Алтая" является единственным за Уралом текстильным предприятием с полным циклом производства. В настоящее время там работают почти 2 тысячи человек, в год предприятие выпускает порядка 10 миллионов метров ткани и около миллиона швейных изделий. Сообщается, что "БТК Холдинг" за последние три года инвестировал в швейное и текстильное производство комбината уже более миллиарда рублей.