https://ria.ru/20211116/afganistan-1759309220.html

Власти Афганистана задержали подозреваемого в продаже женщин

Власти Афганистана задержали подозреваемого в продаже женщин - РИА Новости, 16.11.2021

Власти Афганистана задержали подозреваемого в продаже женщин

Власти провинции Джаузджан на севере Афганистана задержали местного жителя, который на протяжении нескольких лет продавал женщин богатым мужчинам в возрасте,... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:51

2021-11-16T15:51

2021-11-16T15:51

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талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Власти провинции Джаузджан на севере Афганистана задержали местного жителя, который на протяжении нескольких лет продавал женщин богатым мужчинам в возрасте, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности провинции.По его данным, задержанный продал в разных районах страны около 100 разведенных или обесчещенных афганок. По ряду бытующих в стране традиций, такие женщины практически не имеют шансов выйти замуж. Со своей стороны, подозреваемый утверждает, что не занимался торговлей людьми, а способствовал организации законных браков.В начале августа талибы (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.Талибы неоднократно обещали, что права женщин в Афганистане будут защищены по законам ислама. Между тем в ряде городов женщины уже не раз выходили на демонстрации с призывом соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в органах власти.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд