https://ria.ru/20211116/aeroflot-1759277632.html
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока - РИА Новости, 16.11.2021
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока
"Аэрофлот" восстанавливается от кризиса из-за пандемии коронавируса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:28
2021-11-16T13:28
2021-11-16T13:30
экономика
владимир путин
аэрофлот
михаил полубояринов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
авиасообщение
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" восстанавливается от кризиса из-за пандемии коронавируса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой авиакомпании Михаилом Полубояриновым.Встреча прошла в Кремле."Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", - сказал Путин."Что касается 2021 года, то мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства", - сказал Полубояринов.
https://ria.ru/20211112/aeroflot-1758852209.html
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экономика, владимир путин, аэрофлот, михаил полубояринов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, авиасообщение
13:28 16.11.2021 (обновлено: 13:30 16.11.2021)
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока
Путин: "Аэрофлот" восстанавливается от пандемии, но пассажиропоток ниже, чем в 2019 году