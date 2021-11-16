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https://ria.ru/20211116/aeroflot-1759277632.html
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока - РИА Новости, 16.11.2021
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока
"Аэрофлот" восстанавливается от кризиса из-за пандемии коронавируса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:28
2021-11-16T13:30
экономика
владимир путин
аэрофлот
михаил полубояринов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
авиасообщение
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" восстанавливается от кризиса из-за пандемии коронавируса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой авиакомпании Михаилом Полубояриновым.Встреча прошла в Кремле."Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", - сказал Путин."Что касается 2021 года, то мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства", - сказал Полубояринов.
https://ria.ru/20211112/aeroflot-1758852209.html
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экономика, владимир путин, аэрофлот, михаил полубояринов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, авиасообщение
13:28 16.11.2021 (обновлено: 13:30 16.11.2021)
 
Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока

Путин: "Аэрофлот" восстанавливается от пандемии, но пассажиропоток ниже, чем в 2019 году

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Аэрофлот" восстанавливается от кризиса из-за пандемии коронавируса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой авиакомпании Михаилом Полубояриновым.
Встреча прошла в Кремле.
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"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", - сказал Путин.
"Можно констатировать, что темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее, возврат к 2019 году ожидается не ранее 2023 года", - сказал Полубояринов.
"Что касается 2021 года, то мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства", - сказал Полубояринов.
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ЭкономикаВладимир ПутинАэрофлотМихаил ПолубояриновРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАвиасообщение
 
 
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