https://ria.ru/20211116/adygeya-1759303040.html

Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета

Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета - РИА Новости, 16.11.2021

Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:26

2021-11-16T15:26

2021-11-16T15:26

республика адыгея

общество

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мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, сообщает пресс-служба руководителя республики.Кумпилов в Москве принял участие в чествовании ректора Финансового университета при Правительстве РФ Мухадина Эскиндарова по случаю его 70-летнего юбилеяКумпилов также отметил, что бережное отношение Эскиндарова к национальным корням и преданность адыгским традициям воплотились в лучшие черты кавказского воспитания, а воспитанники возглавляемого им университета вносят достойный вклад в развитие всей страны.

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общество, москва, мурат кумпилов, россия