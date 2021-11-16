Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета
Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета Мухадина Эскиндарова
© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
КРАСНОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Кумпилов в Москве принял участие в чествовании ректора Финансового университета при Правительстве РФ Мухадина Эскиндарова по случаю его 70-летнего юбилея
"Талантливый руководитель, педагог, ученый, известный экономист – Вы многое сделали для развития отечественного высшего образования и науки. За время Вашего руководства Финансовый университет укрепил свой статус одного из самых престижных вузов страны, стал настоящей кузницей высококлассных специалистов для экономики", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные в адрес Эскиндарова.
Кумпилов также отметил, что бережное отношение Эскиндарова к национальным корням и преданность адыгским традициям воплотились в лучшие черты кавказского воспитания, а воспитанники возглавляемого им университета вносят достойный вклад в развитие всей страны.