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Республика Адыгея
https://ria.ru/20211116/adygeya-1759303040.html
Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета
Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета - РИА Новости, 16.11.2021
Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, сообщает пресс-служба руководителя... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:26
2021-11-16T15:26
республика адыгея
общество
москва
мурат кумпилов
россия
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КРАСНОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, сообщает пресс-служба руководителя республики.Кумпилов в Москве принял участие в чествовании ректора Финансового университета при Правительстве РФ Мухадина Эскиндарова по случаю его 70-летнего юбилеяКумпилов также отметил, что бережное отношение Эскиндарова к национальным корням и преданность адыгским традициям воплотились в лучшие черты кавказского воспитания, а воспитанники возглавляемого им университета вносят достойный вклад в развитие всей страны.
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общество, москва, мурат кумпилов, россия
15:26 16.11.2021
 
Глава Адыгеи поздравил с юбилеем ректора финансового университета

Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета Мухадина Эскиндарова

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
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КРАСНОДАР, 16 ноя – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил с юбилеем ректора финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Кумпилов в Москве принял участие в чествовании ректора Финансового университета при Правительстве РФ Мухадина Эскиндарова по случаю его 70-летнего юбилея
"Талантливый руководитель, педагог, ученый, известный экономист – Вы многое сделали для развития отечественного высшего образования и науки. За время Вашего руководства Финансовый университет укрепил свой статус одного из самых престижных вузов страны, стал настоящей кузницей высококлассных специалистов для экономики", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи, сказанные в адрес Эскиндарова.
Кумпилов также отметил, что бережное отношение Эскиндарова к национальным корням и преданность адыгским традициям воплотились в лучшие черты кавказского воспитания, а воспитанники возглавляемого им университета вносят достойный вклад в развитие всей страны.
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