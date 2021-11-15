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Украинские журналисты попросили НАТО повлиять на ситуацию со свободой слова
Украинские журналисты попросили НАТО повлиять на ситуацию со свободой слова - РИА Новости, 15.11.2021
Украинские журналисты попросили НАТО повлиять на ситуацию со свободой слова
Журналисты закрытых на Украине СМИ передали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран, в нем они просят повлиять на ситуацию РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:55
2021-11-15T17:55
в мире
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
112 украина
страна.ua
тарас козак
давид залкалиани
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Журналисты закрытых на Украине СМИ передали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран, в нем они просят повлиять на ситуацию со свободой слова в стране, сообщает в понедельник телеканал "Первый Независимый"."Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране… Письмо получили: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Австрии Майкл Линхарт, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес", - говорится на сайте телеканала.Отмечается, что авторами письма стали журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый", а также интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net"."В открытом письме журналисты рассказали о преследовании работников оппозиционных СМИ в Украине, закрытии независимых телеканалов и попытке ввести цензуру. Они пояснили политикам, что власть выводит из эфира телеканалы, используя СБУ, хотя даже сотрудники спецслужб не имеют подобных полномочий. Помимо этого, в письме указаны факты нападений на журналистов, а также попытки офиса президента контролировать редакционную политику телеканалов", - отметили на телеканале.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, 112 украина , страна.ua, тарас козак, давид залкалиани
17:55 15.11.2021
 
Украинские журналисты попросили НАТО повлиять на ситуацию со свободой слова

Украинские журналисты попросили Столтенберга повлиять на ситуацию со свободой слова

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Журналисты закрытых на Украине СМИ передали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран, в нем они просят повлиять на ситуацию со свободой слова в стране, сообщает в понедельник телеканал "Первый Независимый".
"Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране… Письмо получили: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Австрии Майкл Линхарт, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес", - говорится на сайте телеканала.
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Отмечается, что авторами письма стали журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый", а также интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net".
"В открытом письме журналисты рассказали о преследовании работников оппозиционных СМИ в Украине, закрытии независимых телеканалов и попытке ввести цензуру. Они пояснили политикам, что власть выводит из эфира телеканалы, используя СБУ, хотя даже сотрудники спецслужб не имеют подобных полномочий. Помимо этого, в письме указаны факты нападений на журналистов, а также попытки офиса президента контролировать редакционную политику телеканалов", - отметили на телеканале.
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Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
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