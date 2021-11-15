https://ria.ru/20211115/zhurnalisty-1759169549.html

Украинские журналисты попросили НАТО повлиять на ситуацию со свободой слова

Украинские журналисты попросили НАТО повлиять на ситуацию со свободой слова - РИА Новости, 15.11.2021

Украинские журналисты попросили НАТО повлиять на ситуацию со свободой слова

Журналисты закрытых на Украине СМИ передали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран, в нем они просят повлиять на ситуацию РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:55

2021-11-15T17:55

2021-11-15T17:55

в мире

украина

владимир зеленский

служба безопасности украины

112 украина

страна.ua

тарас козак

давид залкалиани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Журналисты закрытых на Украине СМИ передали письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и главам МИД ряда стран, в нем они просят повлиять на ситуацию со свободой слова в стране, сообщает в понедельник телеканал "Первый Независимый"."Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране… Письмо получили: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Австрии Майкл Линхарт, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес", - говорится на сайте телеканала.Отмечается, что авторами письма стали журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Первый Независимый", а также интернет-издания "Страна.ua" и "Шарий.net"."В открытом письме журналисты рассказали о преследовании работников оппозиционных СМИ в Украине, закрытии независимых телеканалов и попытке ввести цензуру. Они пояснили политикам, что власть выводит из эфира телеканалы, используя СБУ, хотя даже сотрудники спецслужб не имеют подобных полномочий. Помимо этого, в письме указаны факты нападений на журналистов, а также попытки офиса президента контролировать редакционную политику телеканалов", - отметили на телеканале.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759114545.html

https://ria.ru/20211115/nato-1759044296.html

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759039554.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, 112 украина , страна.ua, тарас козак, давид залкалиани