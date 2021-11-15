Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211115/zdorove-1759133590.html
Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья
Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья - РИА Новости, 15.11.2021
Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья
Автомобиль дал возможность людям реже ходить. Раньше это было плюсом, но сегодня, в век массовых проблем с лишним весом, люди снова нуждается в ходьбе. Как сделать автомобиль помощником для человека, который ведет здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье, проводя долгие часы в сидячем положении за рулем? Как не уснуть в долгой поездке?
2021-11-15T14:00
2021-11-15T15:15
не роскошь
общество
технологии
авто
здоровье - общество
здоровье
подкаст
ян хайцеэр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759133268_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_bc8bead57eef710112904037084592ad.png
Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья
Автомобиль дал возможность людям реже ходить. Раньше это было плюсом, но сегодня, в век массовых проблем с лишним весом, люди снова нуждается в ходьбе. Как сделать автомобиль помощником для человека, который ведет здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье, проводя долгие часы в сидячем положении за рулем? Как не уснуть в долгой поездке?
audio/mpeg
Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья
Автомобиль дал возможность людям реже ходить. Раньше это было плюсом, но сегодня, в век массовых проблем с лишним весом, люди снова нуждается в ходьбе. Как сделать автомобиль помощником для человека, который ведет здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье, проводя долгие часы в сидячем положении за рулем? Как не уснуть в долгой поездке?
audio/mpeg
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин расскажут, какие упражнения успешно позволяют избежать типично "водительских" болезней, какие упражнения нужно делать в дальней дороге и почему автомобиль все же может быть полезен для здоровья.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759133268_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_73db069e33ca8a730fc6f3a1f04c4249.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, авто, здоровье - общество, здоровье, подкаст, ян хайцеэр, здоровый образ жизни (зож), антон шапарин, аудио
14:00 15.11.2021 (обновлено: 15:15 15.11.2021)
 

Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья

Не роскошь
Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Автомобиль дал возможность людям реже ходить. Раньше это было плюсом, но сегодня, в век массовых проблем с лишним весом, люди снова нуждается в ходьбе. Как сделать автомобиль помощником для человека, который ведет здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье, проводя долгие часы в сидячем положении за рулем? Как не уснуть в долгой поездке?
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин расскажут, какие упражнения успешно позволяют избежать типично "водительских" болезней, какие упражнения нужно делать в дальней дороге и почему автомобиль все же может быть полезен для здоровья.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьОбществоТехнологииАвтоЗдоровье - ОбществоЗдоровьеПодкастЯн ХайцеэрЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Антон Шапарин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро