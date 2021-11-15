https://ria.ru/20211115/zdorove-1759133590.html

Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья

Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья - РИА Новости, 15.11.2021

Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья

Автомобиль дал возможность людям реже ходить. Раньше это было плюсом, но сегодня, в век массовых проблем с лишним весом, люди снова нуждается в ходьбе. Как сделать автомобиль помощником для человека, который ведет здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье, проводя долгие часы в сидячем положении за рулем? Как не уснуть в долгой поездке?

2021-11-15T14:00

2021-11-15T14:00

2021-11-15T15:15

не роскошь

общество

технологии

авто

здоровье - общество

здоровье

подкаст

ян хайцеэр

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Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья Автомобиль дал возможность людям реже ходить. Раньше это было плюсом, но сегодня, в век массовых проблем с лишним весом, люди снова нуждается в ходьбе. Как сделать автомобиль помощником для человека, который ведет здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье, проводя долгие часы в сидячем положении за рулем? Как не уснуть в долгой поездке? audio/mpeg

Пешком полезнее? Плюсы и минусы авто для здоровья Автомобиль дал возможность людям реже ходить. Раньше это было плюсом, но сегодня, в век массовых проблем с лишним весом, люди снова нуждается в ходьбе. Как сделать автомобиль помощником для человека, который ведет здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье, проводя долгие часы в сидячем положении за рулем? Как не уснуть в долгой поездке? audio/mpeg

Ян Хайцеэр и Антон Шапарин расскажут, какие упражнения успешно позволяют избежать типично "водительских" болезней, какие упражнения нужно делать в дальней дороге и почему автомобиль все же может быть полезен для здоровья.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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