https://ria.ru/20211115/zasedanie-1759171402.html
Дополнительное заседание Госдумы пройдет в среду, сообщили источники
Дополнительное заседание Госдумы пройдет в среду, сообщили источники - РИА Новости, 15.11.2021
Дополнительное заседание Госдумы пройдет в среду, сообщили источники
Дополнительное пленарное заседание Госдумы пройдет в среду, 17 ноября, сообщили РИА Новости два источника в нижней палате. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:06
2021-11-15T18:06
2021-11-15T18:06
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Дополнительное пленарное заседание Госдумы пройдет в среду, 17 ноября, сообщили РИА Новости два источника в нижней палате.Это стало известно по итогам Совета Думы, сказали источники."Есть законопроекты, которые необходимо обсудить в срочном порядке. Не успевают", - сообщил один из собеседников агентства.Пленарные заседания в обычном порядке проходят во вторник и в четверг.
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Дополнительное заседание Госдумы пройдет в среду, сообщили источники
Источники: дополнительное пленарное заседание Госдумы пройдет в среду