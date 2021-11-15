https://ria.ru/20211115/zasedanie-1759171402.html

Дополнительное заседание Госдумы пройдет в среду, сообщили источники

Дополнительное заседание Госдумы пройдет в среду, сообщили источники - РИА Новости, 15.11.2021

Дополнительное заседание Госдумы пройдет в среду, сообщили источники

Дополнительное пленарное заседание Госдумы пройдет в среду, 17 ноября, сообщили РИА Новости два источника в нижней палате. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:06

2021-11-15T18:06

2021-11-15T18:06

общество

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россия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Дополнительное пленарное заседание Госдумы пройдет в среду, 17 ноября, сообщили РИА Новости два источника в нижней палате.Это стало известно по итогам Совета Думы, сказали источники."Есть законопроекты, которые необходимо обсудить в срочном порядке. Не успевают", - сообщил один из собеседников агентства.Пленарные заседания в обычном порядке проходят во вторник и в четверг.

https://ria.ru/20211115/proekt-1759153731.html

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2021

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