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Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о Донбассе
Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о Донбассе - РИА Новости, 15.11.2021
Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о Донбассе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, кто Киев не покупает уголь на... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T22:39
2021-11-15T22:39
в мире
сша
владимир зеленский
мария захарова
днр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, кто Киев не покупает уголь на "непризнанных территориях" Донбасса и не будет платить тем, кто "не признает независимость" Украины.Ранее Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь на "непризнанных территориях". По словам политика, Киев не покупает уголь "у сепаратистов", не платит и не будет платить тем, "не признает нашу независимость",Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии. По словам Пасечника, Киев хотел по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии с территории, подконтрольной республикам Донбасса."Жестко он поставил США на место", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского.
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в мире, сша, владимир зеленский, мария захарова, днр
22:39 15.11.2021
 
Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о Донбассе

Захарова о словах Зеленского про покупку угля в ДНР: жестко поставил США на место

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, кто Киев не покупает уголь на "непризнанных территориях" Донбасса и не будет платить тем, кто "не признает независимость" Украины.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь на "непризнанных территориях". По словам политика, Киев не покупает уголь "у сепаратистов", не платит и не будет платить тем, "не признает нашу независимость",
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 16:58
В Раде обвинили Зеленского в обмане из-за покупки угля у России
Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии. По словам Пасечника, Киев хотел по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии с территории, подконтрольной республикам Донбасса.
"Жестко он поставил США на место", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского.
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДНР
 
 
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