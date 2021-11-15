https://ria.ru/20211115/zakharova-1759206525.html

Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о Донбассе

Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о Донбассе - РИА Новости, 15.11.2021

Захарова шуткой ответила на слова Зеленского о Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, кто Киев не покупает уголь на... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T22:39

2021-11-15T22:39

2021-11-15T22:39

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, кто Киев не покупает уголь на "непризнанных территориях" Донбасса и не будет платить тем, кто "не признает независимость" Украины.Ранее Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь на "непризнанных территориях". По словам политика, Киев не покупает уголь "у сепаратистов", не платит и не будет платить тем, "не признает нашу независимость",Ранее в ЛНР заявили, что на заседании экономической подгруппы по Донбассу, состоявшемся на минувшей неделе, представители Киева обратились с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с неподконтрольной властям Украины части Донбасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики готовы рассмотреть варианты сотрудничества с Киевом по коммерческим поставкам угля и электроэнергии. По словам Пасечника, Киев хотел по-тихому договориться о поставках угля и электроэнергии с территории, подконтрольной республикам Донбасса."Жестко он поставил США на место", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Зеленского.

https://ria.ru/20211115/ugol-1759156257.html

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в мире, сша, владимир зеленский, мария захарова, днр