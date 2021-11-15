https://ria.ru/20211115/yakutiya-1759090688.html

В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в браконьерстве

В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в браконьерстве - РИА Новости, 15.11.2021

В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в браконьерстве

Правоохранители подозреваются в незаконной добыче более 10 диких северных оленей в особо охраняемой природной зоне в Якутии, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:19

2021-11-15T12:19

2021-11-15T12:19

происшествия

нюрбинский район

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg

ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Правоохранители подозреваются в незаконной добыче более 10 диких северных оленей в особо охраняемой природной зоне в Якутии, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Как отметили в минэкологии, в период нерабочих дней с 30 октября по 9 ноября госинспекторами Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и спецотряда "Запад" дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков проведены рейдовые мероприятия по охотничьим угодьям Нюрбинского района. Мероприятия прошли для усиления охраны дикого северного оленя лено-оленекской популяции в ходе их миграции."В ходе рейда проверены более 50 охотников, составлено 22 административных протокола, из них по части 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ – 3, по ст. 8.39 – 7, по части 1 ст. 8.37 - 12. Изъято 16 орудий охоты, а также незаконно добытые продукции охоты: 14 туш дикого северного оленя, туша глухаря и соболя. Из них 13 особей дикого северного оленя и 1 особь соболя добыто группой лиц в количестве 5 человек на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата "Сюгджэр". При проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", - сообщили в минэкологии.В ведомстве добавили, что материалы дела переданы для проведения доследственной проверки в отдел полиции МВД РФ по Нюрбинскому району и в Следственный комитет РФ по Якутии.РИА Новости пока не располагает комментариями МВД и СК.

https://ria.ru/20210505/brakonery-1731218857.html

https://ria.ru/20210806/zhivotnye-1744714126.html

нюрбинский район

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия