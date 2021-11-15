Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/yakutiya-1759090688.html
В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в браконьерстве
В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в браконьерстве - РИА Новости, 15.11.2021
В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в браконьерстве
Правоохранители подозреваются в незаконной добыче более 10 диких северных оленей в особо охраняемой природной зоне в Якутии, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:19
2021-11-15T12:19
происшествия
нюрбинский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Правоохранители подозреваются в незаконной добыче более 10 диких северных оленей в особо охраняемой природной зоне в Якутии, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Как отметили в минэкологии, в период нерабочих дней с 30 октября по 9 ноября госинспекторами Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и спецотряда "Запад" дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков проведены рейдовые мероприятия по охотничьим угодьям Нюрбинского района. Мероприятия прошли для усиления охраны дикого северного оленя лено-оленекской популяции в ходе их миграции."В ходе рейда проверены более 50 охотников, составлено 22 административных протокола, из них по части 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ – 3, по ст. 8.39 – 7, по части 1 ст. 8.37 - 12. Изъято 16 орудий охоты, а также незаконно добытые продукции охоты: 14 туш дикого северного оленя, туша глухаря и соболя. Из них 13 особей дикого северного оленя и 1 особь соболя добыто группой лиц в количестве 5 человек на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата "Сюгджэр". При проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", - сообщили в минэкологии.В ведомстве добавили, что материалы дела переданы для проведения доследственной проверки в отдел полиции МВД РФ по Нюрбинскому району и в Следственный комитет РФ по Якутии.РИА Новости пока не располагает комментариями МВД и СК.
https://ria.ru/20210505/brakonery-1731218857.html
https://ria.ru/20210806/zhivotnye-1744714126.html
нюрбинский район
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нюрбинский район, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), россия
12:19 15.11.2021
 
В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в браконьерстве

В Якутии сотрудников правоохранительных органов заподозрили в незаконной охоте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Правоохранители подозреваются в незаконной добыче более 10 диких северных оленей в особо охраняемой природной зоне в Якутии, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Как отметили в минэкологии, в период нерабочих дней с 30 октября по 9 ноября госинспекторами Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и спецотряда "Запад" дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков проведены рейдовые мероприятия по охотничьим угодьям Нюрбинского района. Мероприятия прошли для усиления охраны дикого северного оленя лено-оленекской популяции в ходе их миграции.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 17:10
Миронов потребовал ужесточить наказание за браконьерство
"В ходе рейда проверены более 50 охотников, составлено 22 административных протокола, из них по части 1.2. ст. 8.37 КоАП РФ – 3, по ст. 8.39 – 7, по части 1 ст. 8.37 - 12. Изъято 16 орудий охоты, а также незаконно добытые продукции охоты: 14 туш дикого северного оленя, туша глухаря и соболя. Из них 13 особей дикого северного оленя и 1 особь соболя добыто группой лиц в количестве 5 человек на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата "Сюгджэр". При проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", - сообщили в минэкологии.
В ведомстве добавили, что материалы дела переданы для проведения доследственной проверки в отдел полиции МВД РФ по Нюрбинскому району и в Следственный комитет РФ по Якутии.
РИА Новости пока не располагает комментариями МВД и СК.
Дальневосточного леопарда привезли в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 16:08
В Росприроднадзоре рассказали о проблеме браконьерства
 
ПроисшествияНюрбинский районСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро