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Распространение коронавируса
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Курских пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID-19
Курских пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Курских пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Курской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:52
2021-11-15T18:52
распространение коронавируса
общество
курская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Курской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет.Об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан власти Курской области заявили еще в конце июня этого года. В частности, вакцинации подлежат работники органов власти, сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, госслужащие и муниципальные служащие."Внести в постановление... "О дополнительных мерах по проведению в Курской области профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" следующие изменения: лица в возрасте 60 лет и старше; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; лица старше 18 лет, обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики вне структурных подразделений образовательных организаций", - говорится в сообщении, подписанном главным санитарным врачом региона Олегом Климушиным.Также, как свидетельствует из опубликованного в понедельник постановления, вакцинации подлежат волонтеры, призывники и вахтовики.Решение о введении обязательной вакцинации для всех этих групп населения санврачи объясняют тем, что в Курской области наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди людей от 50 лет. Среди них также фиксируется большинство летальных случаев от COVID-19. Молодые же люди являются "наиболее мобильной и социально активной группой населения", которые часто болеют бессимптомно, не обращаются за медицинской помощью и оказываются источником заражения людей старшего поколения.Среди студентов, волонтеров и вахтовиков первой прививкой от коронавирусой инфекции должно быть охвачено не менее 80% от общей численности к 15 декабря, а к 15 января 2022 года - не менее 80% должны завершить курс вакцинации."Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением пройти курс профилактических прививок в срок до 15.12.2021 – первым компонентом, в срок до 15.01.2022 – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html
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общество, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:52 15.11.2021
 
Курских пенсионеров и студентов обязали привиться от COVID-19

В Курской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пенсионеров и студентов

© РИА Новости / Светлана БаеваКрасная площадь в Курске
Красная площадь в Курске - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Курской области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет.
Об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан власти Курской области заявили еще в конце июня этого года. В частности, вакцинации подлежат работники органов власти, сферы торговли и услуг, общепита, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцобслуживания, культуры и искусства, физкультуры, госслужащие и муниципальные служащие.
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"Внести в постановление... "О дополнительных мерах по проведению в Курской области профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" следующие изменения: лица в возрасте 60 лет и старше; лица с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением; лица старше 18 лет, обучающиеся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики вне структурных подразделений образовательных организаций", - говорится в сообщении, подписанном главным санитарным врачом региона Олегом Климушиным.
Также, как свидетельствует из опубликованного в понедельник постановления, вакцинации подлежат волонтеры, призывники и вахтовики.
Решение о введении обязательной вакцинации для всех этих групп населения санврачи объясняют тем, что в Курской области наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди людей от 50 лет. Среди них также фиксируется большинство летальных случаев от COVID-19. Молодые же люди являются "наиболее мобильной и социально активной группой населения", которые часто болеют бессимптомно, не обращаются за медицинской помощью и оказываются источником заражения людей старшего поколения.
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Среди студентов, волонтеров и вахтовиков первой прививкой от коронавирусой инфекции должно быть охвачено не менее 80% от общей численности к 15 декабря, а к 15 января 2022 года - не менее 80% должны завершить курс вакцинации.
"Лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением пройти курс профилактических прививок в срок до 15.12.2021 – первым компонентом, в срок до 15.01.2022 – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
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Распространение коронавирусаОбществоКурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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