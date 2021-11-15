https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759163103.html
В Ивановской области расширили список по обязательной вакцинации
В Ивановской области расширили список по обязательной вакцинации - РИА Новости, 15.11.2021
В Ивановской области расширили список по обязательной вакцинации
Список категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, расширили в Ивановской области, добавив сферу ухода и присмотра за детьми, транспортную... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:21
2021-11-15T17:21
2021-11-15T17:21
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РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Список категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, расширили в Ивановской области, добавив сферу ухода и присмотра за детьми, транспортную инфраструктуру, частную охранную деятельность, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан ввели в Ивановской области в октябре. В постановлении главного государственного санитарного врача по региону были указаны работники торговли, салонов красоты, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, МФЦ, транспорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты, детских игровых комнат, театров, гостиниц, учреждений санаторно-курортной деятельности, доставки товаров и продуктов питания, органов власти и другие.Новым постановлением список дополняется лицами, работающими в сфере "реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ спортивной подготовки, а также в сфере ухода и присмотра за детьми, временного досуга детей (в том числе детские клубы, секции, кружки, студии, досуговые, развивающие и иные детские организации); транспортной инфраструктуры, включая организации по продаже билетов и организации перевозок; частной охранной деятельности".В документе указано, что им необходимо организовать проведение прививок в срок до 22 ноября первым компонентом или однокомпонентной вакциной против COVID-19, до 14 декабря - вторым, для обеспечения уровня коллективного иммунитета не менее 80% от списочной численности работников с учетом вакцинированных, и лиц, переболевших и имеющих защитный титр антител IgG.
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общество, ивановская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Ивановской области расширили список по обязательной вакцинации
В Ивановской области расширили список работников, подлежащих обязательной вакцинации
РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости.
Список категорий работников, подлежащих обязательной вакцинации, расширили в Ивановской области
, добавив сферу ухода и присмотра за детьми, транспортную инфраструктуру, частную охранную деятельность, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора
.
Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан ввели в Ивановской области в октябре. В постановлении главного государственного санитарного врача по региону были указаны работники торговли, салонов красоты, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, МФЦ, транспорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты, детских игровых комнат, театров, гостиниц, учреждений санаторно-курортной деятельности, доставки товаров и продуктов питания, органов власти и другие.
Новым постановлением список дополняется лицами, работающими в сфере "реализации дополнительных общеобразовательных программ, программ спортивной подготовки, а также в сфере ухода и присмотра за детьми, временного досуга детей (в том числе детские клубы, секции, кружки, студии, досуговые, развивающие и иные детские организации); транспортной инфраструктуры, включая организации по продаже билетов и организации перевозок; частной охранной деятельности".
В документе указано, что им необходимо организовать проведение прививок в срок до 22 ноября первым компонентом или однокомпонентной вакциной против COVID-19, до 14 декабря - вторым, для обеспечения уровня коллективного иммунитета не менее 80% от списочной численности работников с учетом вакцинированных, и лиц, переболевших и имеющих защитный титр антител IgG.