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Попова объявила об изменении сроков доставки проб на COVID-19 в лабораторию
Попова объявила об изменении сроков доставки проб на COVID-19 в лабораторию - РИА Новости, 15.11.2021
Попова объявила об изменении сроков доставки проб на COVID-19 в лабораторию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об изменении сроков доставки проб на коронавирус в лабораторию - теперь доставка занимает не более 24 часов. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:17
2021-11-15T15:17
2021-11-15T15:20
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об изменении сроков доставки проб на коронавирус в лабораторию - теперь доставка занимает не более 24 часов."Вносятся изменения, сегодня будут зарегистрированы в Минюсте…о том, что время доставки проб в лабораторию меняется. Оно становится не более 24 часов. Здесь очень важный элемент – 24 часа до доставки, 24 часа после и не более этого для выявления того или иного инфекционного больного, больного коронавирусной инфекцией или инфицированного человека", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии
15:17 15.11.2021 (обновлено: 15:20 15.11.2021)
Попова объявила об изменении сроков доставки проб на COVID-19 в лабораторию
Попова: время доставки проб на COVID-19 в лабораторию теперь составляет не более 24 часов