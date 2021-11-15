https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759133927.html

Попова объявила об изменении сроков доставки проб на COVID-19 в лабораторию

Попова объявила об изменении сроков доставки проб на COVID-19 в лабораторию - РИА Новости, 15.11.2021

Попова объявила об изменении сроков доставки проб на COVID-19 в лабораторию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об изменении сроков доставки проб на коронавирус в лабораторию - теперь доставка занимает не более 24 часов. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:20

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об изменении сроков доставки проб на коронавирус в лабораторию - теперь доставка занимает не более 24 часов."Вносятся изменения, сегодня будут зарегистрированы в Минюсте…о том, что время доставки проб в лабораторию меняется. Оно становится не более 24 часов. Здесь очень важный элемент – 24 часа до доставки, 24 часа после и не более этого для выявления того или иного инфекционного больного, больного коронавирусной инфекцией или инфицированного человека", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус в россии