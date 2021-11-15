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Липецкая область
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759132331.html
Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19
Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19
Липецкая область вышла на пятое место среди субъектов РФ по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:08
2021-11-15T15:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Липецкая область вышла на пятое место среди субъектов РФ по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на данный момент первую прививку сделали 585518 человек, двукратно привиты 502 774 человек. Охват населения – 58,7%.Артамонов отметил, что в регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильный прививочный пункт. Вакцина имеется в достаточном количестве. Накануне поступила очередная партия вакцины.
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липецкая область, игорь артамонов, россия, коронавирус в россии
15:08 15.11.2021
 

Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Липецкая область вышла на пятое место среди субъектов РФ по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на данный момент первую прививку сделали 585518 человек, двукратно привиты 502 774 человек. Охват населения – 58,7%.
Артамонов отметил, что в регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильный прививочный пункт. Вакцина имеется в достаточном количестве. Накануне поступила очередная партия вакцины.
"Мы стараемся создать в регионе все необходимые условия для массовой и оперативной вакцинации населения от коронавируса – увеличиваем количество мобильных бригад, открываем прививочные пункты в торговых центрах. Поставки вакцины проходят по графику без сбоев. Сейчас важно не сбавлять темпы, потому что от этого зависит здоровье нашего населения", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссияКоронавирус в России
 
 
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