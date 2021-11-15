https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759132331.html
Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19
Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19
Липецкая область вышла на пятое место среди субъектов РФ по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:08
2021-11-15T15:08
2021-11-15T15:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_286f93f286d144603127dee3f1fbf35d.jpg
ЛИПЕЦК, 15 ноя – РИА Новости. Липецкая область вышла на пятое место среди субъектов РФ по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на данный момент первую прививку сделали 585518 человек, двукратно привиты 502 774 человек. Охват населения – 58,7%.Артамонов отметил, что в регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильный прививочный пункт. Вакцина имеется в достаточном количестве. Накануне поступила очередная партия вакцины.
https://ria.ru/20211112/sredstva-1758752710.html
липецкая область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758923978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63f41777718106133379d6311a75f22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, россия, коронавирус в россии