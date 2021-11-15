Липецкая область вышла на 5 место по темпам вакцинации от COVID-19

"Мы стараемся создать в регионе все необходимые условия для массовой и оперативной вакцинации населения от коронавируса – увеличиваем количество мобильных бригад, открываем прививочные пункты в торговых центрах. Поставки вакцины проходят по графику без сбоев. Сейчас важно не сбавлять темпы, потому что от этого зависит здоровье нашего населения", – сказал Артамонов.