https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759112971.html
В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19
В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации от коронавируса в Московской области невысокие, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:43
2021-11-15T13:43
2021-11-15T13:43
распространение коронавируса
общество
вакцинация
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_14e9da0796d893747c55c104a3241dc1.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Московской области невысокие, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Вакцинации темпы невысокие. Всего у нас привито 63% взрослого населения. За неделю двумя компонентами привито 156 тысяч человек, из них первым – только 74 тысячи. То есть это 10-11 тысяч в сутки, когда летом на нашем пике у нас это было 70-80 тысяч в сутки первым компонентом", - сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья с главами муниципалитетов и министрами региона.
https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759105551.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587557925_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b9acb115e4fb916a19e39d9c11590277.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова , вакцинация россиян от covid-19
В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19
Глава Минздрава Подмосковья Стригункова: темпы вакцинации от COVID-19 в области невысокие