https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759112971.html

В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19

В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

В Минздраве Подмосковья оценили темпы вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации от коронавируса в Московской области невысокие, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:43

2021-11-15T13:43

2021-11-15T13:43

распространение коронавируса

общество

вакцинация

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Московской области невысокие, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Вакцинации темпы невысокие. Всего у нас привито 63% взрослого населения. За неделю двумя компонентами привито 156 тысяч человек, из них первым – только 74 тысячи. То есть это 10-11 тысяч в сутки, когда летом на нашем пике у нас это было 70-80 тысяч в сутки первым компонентом", - сказала Стригункова на совещании губернатора Подмосковья с главами муниципалитетов и министрами региона.

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759105551.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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