https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759088356.html

В Китае более 84 миллионов детей привиты от COVID-19

В Китае более 84 миллионов детей привиты от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

В Китае более 84 миллионов детей привиты от COVID-19

Почти 84,4 миллиона детей в возрасте от 3 до 11 лет прошли вакцинацию против COVID-19 по всему Китаю, из них более 49,4 миллиона получили бустерные (третьи)... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:19

2021-11-15T12:19

2021-11-15T12:19

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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Почти 84,4 миллиона детей в возрасте от 3 до 11 лет прошли вакцинацию против COVID-19 по всему Китаю, из них более 49,4 миллиона получили бустерные (третьи) дозы, сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Лянъю.Органы здравоохранения намерены активизировать вакцинацию этой возрастной группы, заявил он на пресс-конференции.У Лянъю добавил, что все дети в возрасте от 3 до 11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, вероятно, будут привиты к концу этого года.В университетах, средних и начальных школах наращивают темпы вакцинации в соответствии с единым национальным планом, сообщил представитель министерства образования КНР Ван Дэнфэн, отметив, что более 95% учащихся старше 18 лет получили вакцину от коронавируса.По состоянию на 12 ноября по всему Китаю было введено более 2,37 миллиарда доз вакцин от COVID-19, при этом почти 1,074 миллиарда человек полностью привиты, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

https://ria.ru/20211109/uchenye-1758174083.html

китай

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китай