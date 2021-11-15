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https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759066444.html
Вечорко рассказал, как мотивировал незнакомую пару привиться от COVID-19
Вечорко рассказал, как мотивировал незнакомую пару привиться от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Вечорко рассказал, как мотивировал незнакомую пару привиться от COVID-19
Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА Новости, как убедил незнакомую пару привиться от... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:38
2021-11-15T11:48
общество
вакцинация
коронавирус covid-19
валерий вечорко
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА Новости, как убедил незнакомую пару привиться от COVID-19.По словам врача, после того как в СМИ вышел ролик о важности вакцинации, в котором он участвовал, к нему в магазине подошли женщина и мужчина. "Честно говоря, для меня это было неожиданно: с одной стороны — приятно, с другой — настороженно. Я ответил утвердительно. У нас состоялся с ними разговор, он занял минут пятнадцать: мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения: о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной. На этом мы расстались. Я был удовлетворен, наверное, они тоже были счастливы, что поговорили со мной", — сказал Вечорко.Он отметил, что для убеждения часто приводит тот факт, что качество жизни улучшилось, а ее продолжительность увеличилась благодаря совершенствованию медицины. "Мы давно не сталкивались с какими-либо эпидемиями, которые бы оказывали такое мощное влияние на все сферы нашей жизни. Как я уже сказал, избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации. Оспа, холера, чума, полиомиелит — все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно. Будущее страны — это здоровая нация, а ее здоровье зависит от здоровья каждого гражданина", — добавил врач.По словам Вечорко, и он сам, и его семья переболели COVID-19, но когда подошел срок — вакцинировались, "и ни у кого из них не возникло вопросов", для чего это нужно делать."Они же видят, что я целыми днями, без выходных и праздников, на работе. Сколько в больнице пациентов, как устает персонал. Старшая дочь выбрала профессию юриста, средняя хочет стать медиком. Они полностью поддерживают и разделяют мое отношение к вопросу вакцинации. К тому же они знают, что такое календарь прививок и что только вакцинация помогла человечеству справиться с инфекционными заболеваниями", — заключил собеседник агентства.В начале октября медиагруппа "Россия сегодня" запустила всероссийскую онлайн-акцию "Сохрани друга" — в поддержку вакцинации от COVID-19. Ее цель — собрать истории россиян о том, как их друзья, близкие, родственники преодолели страх и негативное отношение к прививке, в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы.
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759059137.html
https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1758977230.html
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общество, вакцинация, коронавирус covid-19, валерий вечорко
10:38 15.11.2021 (обновлено: 11:48 15.11.2021)
 
Вечорко рассказал, как мотивировал незнакомую пару привиться от COVID-19

Вечорко рассказал, как убедил незнакомцев в необходимости вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал РИА Новости, как убедил незнакомую пару привиться от COVID-19.
По словам врача, после того как в СМИ вышел ролик о важности вакцинации, в котором он участвовал, к нему в магазине подошли женщина и мужчина.
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"Честно говоря, для меня это было неожиданно: с одной стороны — приятно, с другой — настороженно. Я ответил утвердительно. У нас состоялся с ними разговор, он занял минут пятнадцать: мне пришлось убеждать эту пару, что вакцинация спасла мир от многих инфекций, в том числе от кори, чумы. Я много использовал слов для убеждения: о нашей повседневной работе, о тяжелых пациентах. В конце разговора я понял, что они приняли решение вакцинироваться после разговора со мной. На этом мы расстались. Я был удовлетворен, наверное, они тоже были счастливы, что поговорили со мной", — сказал Вечорко.
Он отметил, что для убеждения часто приводит тот факт, что качество жизни улучшилось, а ее продолжительность увеличилась благодаря совершенствованию медицины.
"Мы давно не сталкивались с какими-либо эпидемиями, которые бы оказывали такое мощное влияние на все сферы нашей жизни. Как я уже сказал, избавлению от многих инфекционных заболеваний человечество обязано вакцинации. Оспа, холера, чума, полиомиелит — все эти болезни побеждены с помощью прививок. Отрицать это не просто бессмысленно, это безответственно. Будущее страны — это здоровая нация, а ее здоровье зависит от здоровья каждого гражданина", — добавил врач.
По словам Вечорко, и он сам, и его семья переболели COVID-19, но когда подошел срок — вакцинировались, "и ни у кого из них не возникло вопросов", для чего это нужно делать.
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"Они же видят, что я целыми днями, без выходных и праздников, на работе. Сколько в больнице пациентов, как устает персонал. Старшая дочь выбрала профессию юриста, средняя хочет стать медиком. Они полностью поддерживают и разделяют мое отношение к вопросу вакцинации. К тому же они знают, что такое календарь прививок и что только вакцинация помогла человечеству справиться с инфекционными заболеваниями", — заключил собеседник агентства.
В начале октября медиагруппа "Россия сегодня" запустила всероссийскую онлайн-акцию "Сохрани друга" — в поддержку вакцинации от COVID-19. Ее цель — собрать истории россиян о том, как их друзья, близкие, родственники преодолели страх и негативное отношение к прививке, в единый тематический портал на сайте ria.ru, лидере Рунета, входящем в состав медиагруппы.
 
ОбществоВакцинацияКоронавирус COVID-19Валерий Вечорко
 
 
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