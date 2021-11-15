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В России утвердили правила транспортировки и хранения вакцин от COVID-19
В России утвердили правила транспортировки и хранения вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
В России утвердили правила транспортировки и хранения вакцин от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения замороженных вакцин от COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:46
2021-11-15T14:46
2021-11-15T15:10
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения замороженных вакцин от COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3271-21 "Условия транспортирования и хранения замороженных иммунобиологических лекарственных препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению", - говорится в документе.В частности, предназначенное для транспортировки оборудование должно соответствовать ряду требований: температурный режим должен быть минус 18 градусов и ниже, замороженные вакцины должны полностью размещаться в морозильном оборудовании, при максимальной загрузке морозильного оборудования должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:46 15.11.2021 (обновлено: 15:10 15.11.2021)
В России утвердили правила транспортировки и хранения вакцин от COVID-19
Попова утвердила правила транспортировки и хранения замороженных вакцин от COVID-19