МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе
Представитель МИД Германии Бургер: призываем Россию повлиять на ополченцев в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Берлин обеспокоен "военной активностью России" у границ с Украиной, призывает российские власти через механизмы ОБСЕ прояснить ситуацию и вернуться к переговорному процессу, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за этой военной активностью России и поддерживаем интенсивные контакты с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами. Мы придерживаемся одной позиции с нашими партнерами - мы должны предотвратить военную эскалацию. Поэтому мы контактируем с Украиной. Сегодня состоится в Брюсселе встреча (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса с (министрами иностранных дел Франции и Украины) (Жан-Ив) ле Дрианом и (Дмитрием) Кулебой. Мы ведем переговоры и с Россией, канцлер провела на прошлой неделе телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.
Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Вчера, 14:44Кулеба назвал ситуацию в Черном море опасной
По словам Бургера, "сдержанность России в вопросе военной активности и передвижений является важной, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию".
"От России ожидается, что она в рамках ОБСЕ, например, по Венскому документу, развеет обеспокоенности своей военной активностью. Мы приветствует трезвое поведение Украины в этой связи", - сказал Бургер, добавив, что "мы призываем Россию, как и было оговорено, вернуться за стол переговоров и использовать свое влияние" на ополченцев в Донбассе, "чтобы ситуация на Украине не обострялась далее".