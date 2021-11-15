https://ria.ru/20211115/ukraina-1759146073.html

МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе

МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе - РИА Новости, 15.11.2021

МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе

Берлин обеспокоен "военной активностью России" у границ с Украиной, призывает российские власти через механизмы ОБСЕ прояснить ситуацию и вернуться к... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T16:16

2021-11-15T16:16

2021-11-15T16:16

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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Берлин обеспокоен "военной активностью России" у границ с Украиной, призывает российские власти через механизмы ОБСЕ прояснить ситуацию и вернуться к переговорному процессу, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Мы с обеспокоенностью наблюдаем за этой военной активностью России и поддерживаем интенсивные контакты с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами. Мы придерживаемся одной позиции с нашими партнерами - мы должны предотвратить военную эскалацию. Поэтому мы контактируем с Украиной. Сегодня состоится в Брюсселе встреча (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса с (министрами иностранных дел Франции и Украины) (Жан-Ив) ле Дрианом и (Дмитрием) Кулебой. Мы ведем переговоры и с Россией, канцлер провела на прошлой неделе телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.По словам Бургера, "сдержанность России в вопросе военной активности и передвижений является важной, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию"."От России ожидается, что она в рамках ОБСЕ, например, по Венскому документу, развеет обеспокоенности своей военной активностью. Мы приветствует трезвое поведение Украины в этой связи", - сказал Бургер, добавив, что "мы призываем Россию, как и было оговорено, вернуться за стол переговоров и использовать свое влияние" на ополченцев в Донбассе, "чтобы ситуация на Украине не обострялась далее".

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html

https://ria.ru/20211115/kuleba-1759125042.html

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в мире, киев, франция, дмитрий песков, нато, мид германии, обсе, россия