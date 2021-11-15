Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759146073.html
МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе
МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе - РИА Новости, 15.11.2021
МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе
Берлин обеспокоен "военной активностью России" у границ с Украиной, призывает российские власти через механизмы ОБСЕ прояснить ситуацию и вернуться к... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:16
2021-11-15T16:16
в мире
киев
франция
дмитрий песков
нато
мид германии
обсе
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_8c82d3e38209db965b27642267ea35ff.jpg
БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Берлин обеспокоен "военной активностью России" у границ с Украиной, призывает российские власти через механизмы ОБСЕ прояснить ситуацию и вернуться к переговорному процессу, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер."Мы с обеспокоенностью наблюдаем за этой военной активностью России и поддерживаем интенсивные контакты с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами. Мы придерживаемся одной позиции с нашими партнерами - мы должны предотвратить военную эскалацию. Поэтому мы контактируем с Украиной. Сегодня состоится в Брюсселе встреча (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса с (министрами иностранных дел Франции и Украины) (Жан-Ив) ле Дрианом и (Дмитрием) Кулебой. Мы ведем переговоры и с Россией, канцлер провела на прошлой неделе телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.По словам Бургера, "сдержанность России в вопросе военной активности и передвижений является важной, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию"."От России ожидается, что она в рамках ОБСЕ, например, по Венскому документу, развеет обеспокоенности своей военной активностью. Мы приветствует трезвое поведение Украины в этой связи", - сказал Бургер, добавив, что "мы призываем Россию, как и было оговорено, вернуться за стол переговоров и использовать свое влияние" на ополченцев в Донбассе, "чтобы ситуация на Украине не обострялась далее".
https://ria.ru/20211115/ukraina-1759107256.html
https://ria.ru/20211115/kuleba-1759125042.html
киев
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732445292_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_9209b5ba9016c6ce7ecf73290076d7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, франция, дмитрий песков, нато, мид германии, обсе, россия
16:16 15.11.2021
 
МИД Германии призвал Россию повлиять на ополченцев в Донбассе

Представитель МИД Германии Бургер: призываем Россию повлиять на ополченцев в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. Берлин обеспокоен "военной активностью России" у границ с Украиной, призывает российские власти через механизмы ОБСЕ прояснить ситуацию и вернуться к переговорному процессу, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Мы с обеспокоенностью наблюдаем за этой военной активностью России и поддерживаем интенсивные контакты с нашими европейскими и трансатлантическими партнерами. Мы придерживаемся одной позиции с нашими партнерами - мы должны предотвратить военную эскалацию. Поэтому мы контактируем с Украиной. Сегодня состоится в Брюсселе встреча (главы МИД ФРГ Хайко) Мааса с (министрами иностранных дел Франции и Украины) (Жан-Ив) ле Дрианом и (Дмитрием) Кулебой. Мы ведем переговоры и с Россией, канцлер провела на прошлой неделе телефонный разговор с президентом (РФ Владимиром) Путиным", - заявил Бургер на брифинге в понедельник.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 13:18
В Раде потребовали встречи с Зеленским из-за "военной угрозы" от России
Президент России ранее назвал алармистскими заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину. В МИД РФ опровергали сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 14:44
Кулеба назвал ситуацию в Черном море опасной
По словам Бургера, "сдержанность России в вопросе военной активности и передвижений является важной, чтобы не обострять и без того напряженную ситуацию".
"От России ожидается, что она в рамках ОБСЕ, например, по Венскому документу, развеет обеспокоенности своей военной активностью. Мы приветствует трезвое поведение Украины в этой связи", - сказал Бургер, добавив, что "мы призываем Россию, как и было оговорено, вернуться за стол переговоров и использовать свое влияние" на ополченцев в Донбассе, "чтобы ситуация на Украине не обострялась далее".
 
В миреКиевФранцияДмитрий ПесковНАТОМИД ГерманииОБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро