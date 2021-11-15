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В Раде обвинили украинские власти в раскручивании "военного психоза"
В Раде обвинили украинские власти в раскручивании "военного психоза" - РИА Новости, 15.11.2021
В Раде обвинили украинские власти в раскручивании "военного психоза"
Власти Украины вместо решения кризиса в энергетике раскручивают "военный психоз" и втягивают страну в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей, считает РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:15
2021-11-15T14:15
в мире
украина
белоруссия
польша
верховная рада украины
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Украины вместо решения кризиса в энергетике раскручивают "военный психоз" и втягивают страну в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей, считает сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко.Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент."Полностью провалена подготовка к отопительному сезону. Не хватает запасов угля и газа, у нас полностью провалена ремонтная кампания, и мы понимаем, что если мы не примем меры, то нас ждет коллапс и трагические события… Вместо решения этих проблем монобольшинтво отвлекает общество: раскручивается военный психоз, что завтра на нас нападут, нас втягивают в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей", - сказал Бойко, выступая в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник. По его словам, необходимо принять ряд антикризисных мер, в частности, создать штаб по вопросам энергетики."Антикризисный штаб должен быть создан. Должно быть принято постановление по возобновлению госрегулирования цен на товары первой необходимости со стороны правительства", - сказал политик.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук ранее заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
https://ria.ru/20211114/voyna-1759001571.html
https://ria.ru/20211114/ukraina-1758988136.html
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в мире, украина, белоруссия, польша, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:15 15.11.2021
 
В Раде обвинили украинские власти в раскручивании "военного психоза"

Депутат Рады Бойко: власть вместо решения энергокризиса раскручивает военный психоз

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Власти Украины вместо решения кризиса в энергетике раскручивают "военный психоз" и втягивают страну в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей, считает сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко.
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Евгений Енин сообщил, что безопасность на границе Украины и Белоруссии в связи с возможном наплывом мигрантов будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники, эскалация может быть в любой момент.
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"Полностью провалена подготовка к отопительному сезону. Не хватает запасов угля и газа, у нас полностью провалена ремонтная кампания, и мы понимаем, что если мы не примем меры, то нас ждет коллапс и трагические события… Вместо решения этих проблем монобольшинтво отвлекает общество: раскручивается военный психоз, что завтра на нас нападут, нас втягивают в миграционный конфликт между Белоруссией и Польшей", - сказал Бойко, выступая в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник. По его словам, необходимо принять ряд антикризисных мер, в частности, создать штаб по вопросам энергетики.
"Антикризисный штаб должен быть создан. Должно быть принято постановление по возобновлению госрегулирования цен на товары первой необходимости со стороны правительства", - сказал политик.
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук ранее заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
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