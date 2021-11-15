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В Китае посмеялись над помощью США Украине
В Китае посмеялись над помощью США Украине - РИА Новости, 15.11.2021
В Китае посмеялись над помощью США Украине
Читатели китайского новостного портала "Гуаньча" возмутились сообщениями о том, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:53
2021-11-15T16:17
в мире
украина
сша
китай
дональд трамп
javelin (птрк)
ллойд остин
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели китайского новостного портала "Гуаньча" возмутились сообщениями о том, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов.Пользователи сошлись во мнении, что такая поддержка со стороны Вашингтона принесет Киеву лишь вред."Есть два типа помощи США: одна — убийство людей, вторая — помочь совершить самоубийство", — написал один из комментаторов."Украина просто упорно идет по пути самоубийства", — согласился другой.Некоторые читатели "Гуаньча" считают, что США лишь "подливают масла"."Двое поссорились, и одному тут же какой-то "добряк" вручил кухонный нож", — сыронизировал один из пользователей."Соединенные Штаты специально подливают масла в огонь. Отправили 80 тонн боеприпасов, но проблема в том, что это количество не сможет поддерживать даже не слишком масштабные тактические операции", — отметил в комментариях еще один китаец."Восемьдесят тонн боеприпасов хватит только на один первый выстрел против России, отличная насмешка над Украиной", — заключил читатель.Многие пользователи обратили внимание и на то, что раньше у Украины был мощный военно-промышленный комплекс, но теперь ей приходится "ждать иностранную помощь".В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. А всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210405/kitay-1604300504.html
https://ria.ru/20211113/katastrofa-1758941987.html
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украина
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в мире, украина, сша, китай, дональд трамп, javelin (птрк), ллойд остин, россия
13:53 15.11.2021 (обновлено: 16:17 15.11.2021)
 
В Китае посмеялись над помощью США Украине

Читатели "Гуаньча": США подливают масла в огонь, поставляя на Украину боеприпасы

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев. 14 ноября 2021
Прибытие партии военной помощи США в Киев. 14 ноября 2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
Прибытие партии военной помощи США в Киев. 14 ноября 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели китайского новостного портала "Гуаньча" возмутились сообщениями о том, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов.
Пользователи сошлись во мнении, что такая поддержка со стороны Вашингтона принесет Киеву лишь вред.
Военнослужащие армии США на территории Международного центра миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области, Украина - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:11
"Янки провалятся": китайцы оценили готовность США поддержать Украину
"Есть два типа помощи США: одна — убийство людей, вторая — помочь совершить самоубийство", — написал один из комментаторов.
"Украина просто упорно идет по пути самоубийства", — согласился другой.
Некоторые читатели "Гуаньча" считают, что США лишь "подливают масла".
"Двое поссорились, и одному тут же какой-то "добряк" вручил кухонный нож", — сыронизировал один из пользователей.
"Соединенные Штаты специально подливают масла в огонь. Отправили 80 тонн боеприпасов, но проблема в том, что это количество не сможет поддерживать даже не слишком масштабные тактические операции", — отметил в комментариях еще один китаец.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 19:31
В США предупредили о ядерных ударах в случае войны России с Украиной
"Восемьдесят тонн боеприпасов хватит только на один первый выстрел против России, отличная насмешка над Украиной", — заключил читатель.
Многие пользователи обратили внимание и на то, что раньше у Украины был мощный военно-промышленный комплекс, но теперь ей приходится "ждать иностранную помощь".
В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. А всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 23:46
МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России
 
В миреУкраинаСШАКитайДональд ТрампJavelin (ПТРК)Ллойд ОстинРоссия
 
 
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