https://ria.ru/20211115/ukraina-1759114545.html

В Китае посмеялись над помощью США Украине

В Китае посмеялись над помощью США Украине - РИА Новости, 15.11.2021

В Китае посмеялись над помощью США Украине

Читатели китайского новостного портала "Гуаньча" возмутились сообщениями о том, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:53

2021-11-15T13:53

2021-11-15T16:17

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели китайского новостного портала "Гуаньча" возмутились сообщениями о том, что США поставили Украине 80 тонн боеприпасов.Пользователи сошлись во мнении, что такая поддержка со стороны Вашингтона принесет Киеву лишь вред."Есть два типа помощи США: одна — убийство людей, вторая — помочь совершить самоубийство", — написал один из комментаторов."Украина просто упорно идет по пути самоубийства", — согласился другой.Некоторые читатели "Гуаньча" считают, что США лишь "подливают масла"."Двое поссорились, и одному тут же какой-то "добряк" вручил кухонный нож", — сыронизировал один из пользователей."Соединенные Штаты специально подливают масла в огонь. Отправили 80 тонн боеприпасов, но проблема в том, что это количество не сможет поддерживать даже не слишком масштабные тактические операции", — отметил в комментариях еще один китаец."Восемьдесят тонн боеприпасов хватит только на один первый выстрел против России, отличная насмешка над Украиной", — заключил читатель.Многие пользователи обратили внимание и на то, что раньше у Украины был мощный военно-промышленный комплекс, но теперь ей приходится "ждать иностранную помощь".В конце августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. А всего с 2014 года Вашингтон выделил на эти цели более двух с половиной миллиардов долларов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210405/kitay-1604300504.html

https://ria.ru/20211113/katastrofa-1758941987.html

https://ria.ru/20211108/ukraina-1758144360.html

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в мире, украина, сша, китай, дональд трамп, javelin (птрк), ллойд остин, россия