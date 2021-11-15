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Опрос показал, сколько компаний откажутся от удаленки после пандемии
Опрос показал, сколько компаний откажутся от удаленки после пандемии - РИА Новости, 15.11.2021
Опрос показал, сколько компаний откажутся от удаленки после пандемии
Более четверти российских работодателей, планирующих вернуть сотрудников в офис после улучшения эпидемиологической ситуации, хотят полностью отказаться от... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T07:11
2021-11-15T07:11
2021-11-15T07:11
общество
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более четверти российских работодателей, планирующих вернуть сотрудников в офис после улучшения эпидемиологической ситуации, хотят полностью отказаться от удаленного формата работы, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на результатах опроса 1000 представителей компаний из всех регионов России.Работу в офисе для своих сотрудников планируют вернуть 48% опрошенных работодателей. Около 14% представителей компаний частично вернут сотрудников в офисы. А каждый пятый респондент указал, что после улучшения ситуации с коронавирусом режим работы не изменится или будет введен гибридный формат.В половине компаний, которые не планируют полностью возвращать сотрудников в офисы, 10% штата продолжат работать удаленно. "Еще 12% респондентов указали, что оставят работать в дистанционном формате 10-30% сотрудников, а 31% компаний - 30-50% работников. Еще 7% опрошенных рассказали, что оставят на удаленке более 50% штата", - говорится в исследовании.Менее половины сотрудников компаний находятся на удаленной работе у 78% респондентов. Более 75% штата работают удаленно почти у каждого восьмого опрошенного, а 50-75% сотрудников работают из дома в каждой одиннадцатой организации.Практически каждая третья компания активно мотивирует своих сотрудников к вакцинации от коронавируса: 21% дают дополнительный выходной, 5% - выплачивают премии, 10% - поощряют устно. Почти четверть работодателей уверены, что необходимо поощрять работников за вакцинацию, но пока они этого не делают; 38%, напротив, не считают, что должны дополнительно мотивировать работников делать прививку.
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общество, россия
Опрос показал, сколько компаний откажутся от удаленки после пандемии
Исследование "Работы.ру": более четверти компаний откажутся от удаленки после пандемии
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более четверти российских работодателей, планирующих вернуть сотрудников в офис после улучшения эпидемиологической ситуации, хотят полностью отказаться от удаленного формата работы, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на результатах опроса 1000 представителей компаний из всех регионов России
.
"Из тех, кто планирует вернуть на работу в офисе всех сотрудников, 27% опрошенных представителей бизнеса намерены полностью отказаться от дистанционного формата занятости работников", - сказано в исследовании.
Работу в офисе для своих сотрудников планируют вернуть 48% опрошенных работодателей. Около 14% представителей компаний частично вернут сотрудников в офисы. А каждый пятый респондент указал, что после улучшения ситуации с коронавирусом режим работы не изменится или будет введен гибридный формат.
В половине компаний, которые не планируют полностью возвращать сотрудников в офисы, 10% штата продолжат работать удаленно. "Еще 12% респондентов указали, что оставят работать в дистанционном формате 10-30% сотрудников, а 31% компаний - 30-50% работников. Еще 7% опрошенных рассказали, что оставят на удаленке более 50% штата", - говорится в исследовании.
Менее половины сотрудников компаний находятся на удаленной работе у 78% респондентов. Более 75% штата работают удаленно почти у каждого восьмого опрошенного, а 50-75% сотрудников работают из дома в каждой одиннадцатой организации.
Практически каждая третья компания активно мотивирует своих сотрудников к вакцинации от коронавируса: 21% дают дополнительный выходной, 5% - выплачивают премии, 10% - поощряют устно. Почти четверть работодателей уверены, что необходимо поощрять работников за вакцинацию, но пока они этого не делают; 38%, напротив, не считают, что должны дополнительно мотивировать работников делать прививку.