Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/tseny-1759095788.html
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар - РИА Новости, 15.11.2021
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ представить предложения... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:37
2021-11-15T12:37
экономика
виктория абрамченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f892d308453d5dd45d5cb6a26d172751.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ представить предложения по мерам сдерживания роста цен на сахар и подсолнечное масло в России, копия соответствующего поручения заместителя председателя правительства имеется в распоряжении РИА Новости."С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию", - говорится в поручении.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Оба вида соглашений прекратили свое действие.
https://ria.ru/20211115/alkogol-1759061224.html
https://ria.ru/20211110/tseny-1758462530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_53f3c0bfa5ffacc80e3622f4fe992c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, виктория абрамченко, россия
12:37 15.11.2021
 
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар

Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ представить предложения по мерам сдерживания роста цен на сахар и подсолнечное масло в России, копия соответствующего поручения заместителя председателя правительства имеется в распоряжении РИА Новости.
"С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию", - говорится в поручении.
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 10:10
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку и коньяк
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Оба вида соглашений прекратили свое действие.
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 19:22
В России замедлился рост цен на продукты
 
ЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро