https://ria.ru/20211115/tseny-1759095788.html
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар - РИА Новости, 15.11.2021
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ представить предложения... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:37
2021-11-15T12:37
2021-11-15T12:37
экономика
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ представить предложения по мерам сдерживания роста цен на сахар и подсолнечное масло в России, копия соответствующего поручения заместителя председателя правительства имеется в распоряжении РИА Новости."С учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие представьте в правительство Российской Федерации аналитическую информацию по прогнозу внутренних цен на сахар белый и масло растительное, а также согласованные предложения, направленные на недопущение роста цен на указанную продукцию", - говорится в поручении.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Оба вида соглашений прекратили свое действие.
https://ria.ru/20211115/alkogol-1759061224.html
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экономика, виктория абрамченко, россия
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар
Абрамченко поручила подготовить меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло