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Попова заявила об увеличении охвата тестирования населения на COVID-19
Попова заявила об увеличении охвата тестирования населения на COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Попова заявила об увеличении охвата тестирования населения на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении охвата тестирования населения на коронавирусную инфекцию - 300 тестов на 100 тысяч человек. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:41
2021-11-15T15:41
2021-11-15T15:41
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении охвата тестирования населения на коронавирусную инфекцию - 300 тестов на 100 тысяч человек."Вносится изменение в постановление главного государственного санитарного врача и меняется требуемая планка по охвату тестирований в субъектах РФ. Если до сегодняшнего дня это было 200 на 100 тысяч населения, далее это будет 300 на 100 тысяч", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова заявила об увеличении охвата тестирования населения на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова заявила об увеличении охвата населения тестами на COVID-19