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Попова заявила об увеличении охвата тестирования населения на COVID-19

Попова заявила об увеличении охвата тестирования населения на COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Попова заявила об увеличении охвата тестирования населения на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении охвата тестирования населения на коронавирусную инфекцию - 300 тестов на 100 тысяч человек. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:41

2021-11-15T15:41

2021-11-15T15:41

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об увеличении охвата тестирования населения на коронавирусную инфекцию - 300 тестов на 100 тысяч человек."Вносится изменение в постановление главного государственного санитарного врача и меняется требуемая планка по охвату тестирований в субъектах РФ. Если до сегодняшнего дня это было 200 на 100 тысяч населения, далее это будет 300 на 100 тысяч", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии