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https://ria.ru/20211115/tayvan-1759057167.html
Си Цзиньпин обсудит с Байденом вопрос Тайваня
Си Цзиньпин обсудит с Байденом вопрос Тайваня - РИА Новости, 15.11.2021
Си Цзиньпин обсудит с Байденом вопрос Тайваня
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей виртуальной встречи попытается донести до президента США Джо Байдена, что Пекин любой ценой добьется... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:40
2021-11-15T09:40
в мире
сша
вашингтон (город)
тайвань
джо байден
мид кнр
совет безопасности оон
си цзиньпин
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей виртуальной встречи попытается донести до президента США Джо Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения материка и Тайваня, а также насколько опасны попытки поддержать тайваньских сепаратистов, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты China Daily в преддверии саммита.Ранее Белый дом сообщил, что виртуальная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в 19.45 понедельника по вашингтонскому времени (вторник 8.45 утра по Пекину, 3.45 мск).Издание отмечает, что лидеры Китая и США в этом году два раза говорили по телефону, и оба разговора поспособствовали более конструктивному взаимодействию сторон."Следует надеяться, что так будет и на этот раз, поскольку их первая виртуальная встреча состоится в момент, когда действия США в отношении Тайваня стали источником усиления трений", - говорится в статье.Отмечается, что Пекин неоднократно давал понять Вашингтону, что Тайвань является одним из важнейших интересов Пекина и что любые действия, поощряющие сепаратистские силы на острове, могут не только мгновенно подорвать китайско-американские отношения, но и подтолкнуть к пропасти весь мир.Именно поэтому, добавили авторы статьи, министр иностранных дел КНР Ван И в субботнем телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном особо подчеркнул, что любая поддержка сил, выступающих за "независимость Тайваня", повышает риск подрыва регионального мира и в конечном итоге нанесет ущерб непосредственно США.Остается надеяться, указали в газете, что китайской стороне в ходе предстоящей встречи удастся донести до Байдена, что Пекин полон решимости любой ценой осуществить воссоединение Тайваня с материком в обозримом будущем, а также удастся побудить нынешнюю американскую администрацию серьезно взвесить возможные выгоды и потери США при поддержке тайваньских сепаратистов в попытке выбить Пекин из колеи.По мнению редакции газеты, Байден должен четко заявить, что его администрация выступает против "независимости Тайваня" и подтвердить, что США будут выполнять свои обязательства, предусмотренные тремя совместными коммюнике Китая и США.В последнее время отношения Китая и США накалены в том числе из-за тайваньского вопроса, МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина. Тем не менее США продолжают продавать острову вооружения, поддерживать официальные и военные контакты с Тайбэем, в ответ Пекин призывает США прекратить провокации и регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива.Си Цзиньпин является единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону. Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20211114/tayvan-1758963650.html
https://ria.ru/20211105/kitay-1757790101.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/tayvan-1758315891.html
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вашингтон (город)
тайвань
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в мире, сша, вашингтон (город), тайвань, джо байден, мид кнр, совет безопасности оон, си цзиньпин, гоминьдан, ван и (политик)
09:40 15.11.2021
 
Си Цзиньпин обсудит с Байденом вопрос Тайваня

Си Цзиньпин предупредит Байдена об опасности поддержки тайваньских сепаратистов

© AP Photo / Xinhua/Xie HuanchiПредседатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Xinhua/Xie Huanchi
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящей виртуальной встречи попытается донести до президента США Джо Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения материка и Тайваня, а также насколько опасны попытки поддержать тайваньских сепаратистов, говорится в редакционной статье китайской государственной газеты China Daily в преддверии саммита.
Ранее Белый дом сообщил, что виртуальная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится в 19.45 понедельника по вашингтонскому времени (вторник 8.45 утра по Пекину, 3.45 мск).
Издание отмечает, что лидеры Китая и США в этом году два раза говорили по телефону, и оба разговора поспособствовали более конструктивному взаимодействию сторон.
"Следует надеяться, что так будет и на этот раз, поскольку их первая виртуальная встреча состоится в момент, когда действия США в отношении Тайваня стали источником усиления трений", - говорится в статье.
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Отмечается, что Пекин неоднократно давал понять Вашингтону, что Тайвань является одним из важнейших интересов Пекина и что любые действия, поощряющие сепаратистские силы на острове, могут не только мгновенно подорвать китайско-американские отношения, но и подтолкнуть к пропасти весь мир.
Именно поэтому, добавили авторы статьи, министр иностранных дел КНР Ван И в субботнем телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном особо подчеркнул, что любая поддержка сил, выступающих за "независимость Тайваня", повышает риск подрыва регионального мира и в конечном итоге нанесет ущерб непосредственно США.
Остается надеяться, указали в газете, что китайской стороне в ходе предстоящей встречи удастся донести до Байдена, что Пекин полон решимости любой ценой осуществить воссоединение Тайваня с материком в обозримом будущем, а также удастся побудить нынешнюю американскую администрацию серьезно взвесить возможные выгоды и потери США при поддержке тайваньских сепаратистов в попытке выбить Пекин из колеи.
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По мнению редакции газеты, Байден должен четко заявить, что его администрация выступает против "независимости Тайваня" и подтвердить, что США будут выполнять свои обязательства, предусмотренные тремя совместными коммюнике Китая и США.
В последнее время отношения Китая и США накалены в том числе из-за тайваньского вопроса, МИД Китая неоднократно называл его наиболее чувствительным в отношениях Вашингтона и Пекина. Тем не менее США продолжают продавать острову вооружения, поддерживать официальные и военные контакты с Тайбэем, в ответ Пекин призывает США прекратить провокации и регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива.
Си Цзиньпин является единственным лидером страны-постоянного члена СБ ООН, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону. Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреСШАВашингтон (город)ТайваньДжо БайденМИД КНРСовет Безопасности ООНСи ЦзиньпинГоминьданВан И (политик)
 
 
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