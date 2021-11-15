https://ria.ru/20211115/tayna-1759189126.html

Минобороны опубликовало перечень сведений, относящихся к служебной тайне

Минобороны опубликовало перечень сведений, относящихся к служебной тайне - РИА Новости, 15.11.2021

Минобороны опубликовало перечень сведений, относящихся к служебной тайне

Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне, информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:34

2021-11-15T19:34

2021-11-15T20:47

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне, информация размещена на официальном интернет-портале правовой информации.Перечень сопровождается проектом приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу, в котором указывается: "Утвердить и ввести в действие с 1 февраля 2022 г. Перечень сведений Вооруженных сил Российской Федерации, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны (не составляющих государственную тайну и не являющихся общедоступными)".Всего перечень содержит 813 пунктов. В том числе речь идет об оценках МО РФ вызов и угроз, об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ, военном строительстве и так далее. Пункты перечня детально раскрывают характер сведений, относящихся к служебной тайне.В проекте приказа главы военного ведомства также говорится, что главкомам видами Вооруженных сил РФ, командующим войсками военных округов, командующему Северным флотом, командующим родами войск, руководителям центральных органов военного управления "организовать работу по изучению перечня".

https://ria.ru/20211111/minoborony-1758578242.html

россия

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия