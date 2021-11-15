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Рассмотрение иска по делу о крушении MH17 отложили до 26 января
Рассмотрение иска по делу о крушении MH17 отложили до 26 января - РИА Новости, 15.11.2021
Рассмотрение иска по делу о крушении MH17 отложили до 26 января
Рассмотрение иска Нидерландов и Украины против России по делу о крушении самолета MH17 отложено до 26 января, сообщил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T22:02
2021-11-15T22:02
в мире
киев
малайзия
европейский суд по правам человека (еспч)
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
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АМСТЕРДАМ, 15 ноя - РИА Новости. Рассмотрение иска Нидерландов и Украины против России по делу о крушении самолета MH17 отложено до 26 января, сообщил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)."ЕСПЧ откладывает слушание по делу Украины и Нидерландов против России относительной событий на востоке Украины, включая крушение рейса MH17 на 26 января 2022 года" - говорится в заявлении суда.Ранее суд назначил рассмотрение иска на 24 ноября.Согласно заявлению суда, перенос рассмотрения дела связан с тем, что 8 ноября один из судей заявил об отказе участвовать в судебном процессе.Ранее Украина подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля этого года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
https://ria.ru/20210921/mh17-1751191093.html
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в мире, киев, малайзия, европейский суд по правам человека (еспч), бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование
22:02 15.11.2021
 
Рассмотрение иска по делу о крушении MH17 отложили до 26 января

ЕСПЧ: рассмотрение иска по делу о крушении MH17 отложили до 26 января

© AP Photo / Peter Dejong, PoolРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong, Pool
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АМСТЕРДАМ, 15 ноя - РИА Новости. Рассмотрение иска Нидерландов и Украины против России по делу о крушении самолета MH17 отложено до 26 января, сообщил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"ЕСПЧ откладывает слушание по делу Украины и Нидерландов против России относительной событий на востоке Украины, включая крушение рейса MH17 на 26 января 2022 года" - говорится в заявлении суда.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 18:13
Родственник погибшей пассажирки рейса MH17 призвал давить на США
Ранее суд назначил рассмотрение иска на 24 ноября.
Согласно заявлению суда, перенос рассмотрения дела связан с тем, что 8 ноября один из судей заявил об отказе участвовать в судебном процессе.
Ранее Украина подала пять исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля этого года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 12:21
Умер один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17, сообщил судья
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
 
В миреКиевМалайзияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Бук (зенитный ракетный комплекс)MH17. Расследование
 
 
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