https://ria.ru/20211115/stroitelstvo-1759156012.html

Онлайн-конференция о ключевых реформах в строительной сфере

Онлайн-конференция о ключевых реформах в строительной сфере - РИА Новости, 15.11.2021

Онлайн-конференция о ключевых реформах в строительной сфере

17 ноября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Снижение административных барьеров в строительстве: практика города Москвы".

2021-11-15T16:56

2021-11-15T16:56

2021-11-15T16:56

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Задать вопросУчастники:- руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей ЛЁВКИН;- генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЁДОРОВ.В рамках мероприятия речь пойдет о реализованных реформах в регулировании строительной отрасли как на федеральном, так и на городском уровнях, о применении современных технологий и развитии электронных сервисов, о планах по оптимизации административных процедур в Москве. Также будут представлены итоги исследования ВЦИОМ "Административные барьеры в строительстве глазами московских застройщиков", которое ежегодно проводится для создания эффективного и качественного диалога между бизнесом и властью.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы