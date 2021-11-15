В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом
ТАМБОВ, 15 ноя – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 17 миллионов рублей на закупку кислородных концентраторов для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По информации управления здравоохранения Тамбовской области, по состоянию на 15 ноября этого года регион находится на 59-м месте в стране по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"В нашем регионе ежедневно фиксируется около 200 случаев заражения. При этом власти делают все необходимое для того, чтобы обеспечить профилактические меры и наиболее эффективное лечение заболевания. Поскольку многим больным требуется кислородная поддержка, для улучшения оказания медицинской помощи для таких пациентов принято решение закупить кислородные концентраторы. Их использование позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления больных с заболеваниями легких, которые являются наиболее частыми осложнениями при коронавирусе", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, до конца года планируется закупка более 60 кислородных концентраторов.
"Эти аппараты поступят в 9 медучреждений, среди которых Рассказовская, Жердевская, Кирсановская, Моршанская и Сосновская центральные районные больницы, четвертая городская клиническая больница Тамбова, городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске и Тамбовская психиатрическая больница", - сказал собеседник агентства.