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Тамбовская область
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В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом
В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом - РИА Новости, 15.11.2021
В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом
Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 17 миллионов рублей... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:18
2021-11-15T14:18
тамбовская область
тамбов
тамбовская область
максим егоров
коронавирус в россии
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ТАМБОВ, 15 ноя – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 17 миллионов рублей на закупку кислородных концентраторов для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По информации управления здравоохранения Тамбовской области, по состоянию на 15 ноября этого года регион находится на 59-м месте в стране по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией.По его словам, до конца года планируется закупка более 60 кислородных концентраторов."Эти аппараты поступят в 9 медучреждений, среди которых Рассказовская, Жердевская, Кирсановская, Моршанская и Сосновская центральные районные больницы, четвертая городская клиническая больница Тамбова, городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске и Тамбовская психиатрическая больница", - сказал собеседник агентства.
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тамбов, тамбовская область, максим егоров, коронавирус в россии
14:18 15.11.2021
 

В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТАМБОВ, 15 ноя – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 17 миллионов рублей на закупку кислородных концентраторов для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По информации управления здравоохранения Тамбовской области, по состоянию на 15 ноября этого года регион находится на 59-м месте в стране по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
"В нашем регионе ежедневно фиксируется около 200 случаев заражения. При этом власти делают все необходимое для того, чтобы обеспечить профилактические меры и наиболее эффективное лечение заболевания. Поскольку многим больным требуется кислородная поддержка, для улучшения оказания медицинской помощи для таких пациентов принято решение закупить кислородные концентраторы. Их использование позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления больных с заболеваниями легких, которые являются наиболее частыми осложнениями при коронавирусе", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, до конца года планируется закупка более 60 кислородных концентраторов.
"Эти аппараты поступят в 9 медучреждений, среди которых Рассказовская, Жердевская, Кирсановская, Моршанская и Сосновская центральные районные больницы, четвертая городская клиническая больница Тамбова, городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске и Тамбовская психиатрическая больница", - сказал собеседник агентства.
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Тамбовская областьТамбовТамбовская областьМаксим ЕгоровКоронавирус в России
 
 
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