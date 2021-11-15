https://ria.ru/20211115/sredstva-1759119075.html

В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом

В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом - РИА Новости, 15.11.2021

В Тамбовской области выделили 17 млн рублей на аппараты для больных ковидом

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 17 миллионов рублей... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:18

2021-11-15T14:18

2021-11-15T14:18

тамбовская область

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тамбовская область

максим егоров

коронавирус в россии

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ТАМБОВ, 15 ноя – РИА Новости. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал распоряжение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в размере 17 миллионов рублей на закупку кислородных концентраторов для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По информации управления здравоохранения Тамбовской области, по состоянию на 15 ноября этого года регион находится на 59-м месте в стране по ежедневному приросту заболеваемости коронавирусной инфекцией.По его словам, до конца года планируется закупка более 60 кислородных концентраторов."Эти аппараты поступят в 9 медучреждений, среди которых Рассказовская, Жердевская, Кирсановская, Моршанская и Сосновская центральные районные больницы, четвертая городская клиническая больница Тамбова, городская больница имени Брюхоненко в Мичуринске и Тамбовская психиатрическая больница", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211020/stroitelstvo-1755467851.html

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