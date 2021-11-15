В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании поставок "Спутника V"
В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании поставок российской вакцины "Спутник V"
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Кишинев задерживает поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" из России в непризнанную Приднестровско-Молдавскую республику, есть риск истечения срока хранения препарата, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
Пресс-служба напомнила, что в ходе недавнего визита Красносельского в Москву была достигнута договоренность о выделении республике партии вакцины.
"Поставка будет осуществляться в два этапа... Это разделение связано в том числе с ограниченным сроком хранения препарата. Первая партия находится на российском складе. Отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт", - говорится в сообщении пресс-службы Красносельского.
По словам президента, "в случае умышленного затягивания молдавской стороной оформления разрешительных документов есть риск истечения срока хранения препарата, выделенного Приднестровью в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса".
Красносельский отметил, что еще 27 октября приднестровский минздрав направил в кишиневское агентство по лекарствам соответствующее заявление и полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих, что ожидаемая партия вакцины предназначена для осуществления иммунизации населения на безвозмездной основе – без коммерческой составляющей.
"Установленный двухнедельный срок рассмотрения такого рода заявлений истек. 9 ноября этот вопрос поднимался на заседании профильной экспертной группы в рамках переговорного процесса. Подвижек нет", - отметил глава ПМР.
Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%).
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.