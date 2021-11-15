Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/sputnik-1759120539.html
В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании поставок "Спутника V"
В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании поставок "Спутника V" - РИА Новости, 15.11.2021
В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании поставок "Спутника V"
Кишинев задерживает поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" из России в непризнанную Приднестровско-Молдавскую республику, есть риск истечения срока... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:24
2021-11-15T14:24
распространение коронавируса
в мире
молдавия
румыния
москва
johnson & johnson
astrazeneca
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Кишинев задерживает поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" из России в непризнанную Приднестровско-Молдавскую республику, есть риск истечения срока хранения препарата, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.Пресс-служба напомнила, что в ходе недавнего визита Красносельского в Москву была достигнута договоренность о выделении республике партии вакцины."Поставка будет осуществляться в два этапа... Это разделение связано в том числе с ограниченным сроком хранения препарата. Первая партия находится на российском складе. Отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт", - говорится в сообщении пресс-службы Красносельского.По словам президента, "в случае умышленного затягивания молдавской стороной оформления разрешительных документов есть риск истечения срока хранения препарата, выделенного Приднестровью в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса".Красносельский отметил, что еще 27 октября приднестровский минздрав направил в кишиневское агентство по лекарствам соответствующее заявление и полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих, что ожидаемая партия вакцины предназначена для осуществления иммунизации населения на безвозмездной основе – без коммерческой составляющей."Установленный двухнедельный срок рассмотрения такого рода заявлений истек. 9 ноября этот вопрос поднимался на заседании профильной экспертной группы в рамках переговорного процесса. Подвижек нет", - отметил глава ПМР.Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson &amp; Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%).Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
молдавия
румыния
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, молдавия, румыния, москва, johnson & johnson, astrazeneca , здоровье - общество, коронавирусы, вадим красносельский, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
14:24 15.11.2021
 
В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании поставок "Спутника V"

В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании поставок российской вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Кишинев задерживает поставку вакцины от коронавируса "Спутник V" из России в непризнанную Приднестровско-Молдавскую республику, есть риск истечения срока хранения препарата, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
Пресс-служба напомнила, что в ходе недавнего визита Красносельского в Москву была достигнута договоренность о выделении республике партии вакцины.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
"Поставка будет осуществляться в два этапа... Это разделение связано в том числе с ограниченным сроком хранения препарата. Первая партия находится на российском складе. Отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт", - говорится в сообщении пресс-службы Красносельского.
По словам президента, "в случае умышленного затягивания молдавской стороной оформления разрешительных документов есть риск истечения срока хранения препарата, выделенного Приднестровью в качестве гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса".
Красносельский отметил, что еще 27 октября приднестровский минздрав направил в кишиневское агентство по лекарствам соответствующее заявление и полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих, что ожидаемая партия вакцины предназначена для осуществления иммунизации населения на безвозмездной основе – без коммерческой составляющей.
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
1 ноября, 09:30Инфографика
В какие страны могут поехать россияне, привитые “Спутником V”
Инфографика
Посмотреть
"Установленный двухнедельный срок рассмотрения такого рода заявлений истек. 9 ноября этот вопрос поднимался на заседании профильной экспертной группы в рамках переговорного процесса. Подвижек нет", - отметил глава ПМР.
Сейчас жители Приднестровья прививаются шестью вакцинами: среди них "Спутник V", две китайские вакцины, AstraZeneca, Pfizer и американская Johnson & Johnson разового применения. Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 115 063 приднестровца (24,7%).
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
Распространение коронавирусаВ миреМолдавияРумынияМоскваJohnson & JohnsonAstraZenecaЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВадим КрасносельскийКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Лента новостейМолния
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях