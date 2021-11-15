https://ria.ru/20211115/sotsbiznes-1759194124.html
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза - РИА Новости, 15.11.2021
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза
Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:09
2021-11-15T20:09
2021-11-15T20:10
нижегородская область
экономика
общество
бизнес
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что шире всего в реестре представлены организации, оказывающие медицинские услуги."В лидерах также предприятия, чья деятельность связана с образовательными услугами, их около 80. В реестр включено значительное количество организаций, занятых в культурно-просветительской деятельности, оказывающих психологические услуги, обеспечивающих занятость социально-уязвимых категорий граждан", - добавил Никитин.По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выстроена целая система поддержки социального бизнеса."Вступление в реестр дает социальным предпринимателям доступ к бесплатному обучению в рамках образовательных акселераторов, консультациям, семинарам, тренингам и мастер-классам для бизнеса. Кроме того, нижегородцы активно участвуют в грантовых программах и конкурсах, разработанных специально для поддержки социального бизнеса", - отметил Черкасов.В регионе также создано активное сообщество социальных предпринимателей, объединяющее на данный момент более 3500 человек. Совместно они участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение жизни нижегородцев, которые организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Центр инноваций социальной сферы региона.
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экономика, общество, бизнес, нижегородская область, глеб никитин
20:09 15.11.2021 (обновлено: 20:10 15.11.2021)
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза
Число нижегородских компаний, зарегистрированных в реестре соцбизнеса, выросло в 2,4 раза
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости.
Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области
, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава региона Глеб Никитин
.
"Социальное предпринимательство имеет огромное значение для развития общества в целом: это направление, благодаря которому появляются новые товары и услуги для самых незащищенных слоев населения. Речь идет как о производстве специального оборудования, помогающего комфортно жить людям с ограниченными возможностями, так и о новых возможностях для обучения, работы и социализации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что шире всего в реестре представлены организации, оказывающие медицинские услуги.
"В лидерах также предприятия, чья деятельность связана с образовательными услугами, их около 80. В реестр включено значительное количество организаций, занятых в культурно-просветительской деятельности, оказывающих психологические услуги, обеспечивающих занятость социально-уязвимых категорий граждан", - добавил Никитин.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выстроена целая система поддержки социального бизнеса.
"Вступление в реестр дает социальным предпринимателям доступ к бесплатному обучению в рамках образовательных акселераторов, консультациям, семинарам, тренингам и мастер-классам для бизнеса. Кроме того, нижегородцы активно участвуют в грантовых программах и конкурсах, разработанных специально для поддержки социального бизнеса", - отметил Черкасов.
В регионе также создано активное сообщество социальных предпринимателей, объединяющее на данный момент более 3500 человек. Совместно они участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение жизни нижегородцев, которые организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Центр инноваций социальной сферы региона.