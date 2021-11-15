https://ria.ru/20211115/sotsbiznes-1759194124.html

Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза

Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза - РИА Новости, 15.11.2021

Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза

Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:09

2021-11-15T20:09

2021-11-15T20:10

нижегородская область

экономика

общество

бизнес

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что шире всего в реестре представлены организации, оказывающие медицинские услуги."В лидерах также предприятия, чья деятельность связана с образовательными услугами, их около 80. В реестр включено значительное количество организаций, занятых в культурно-просветительской деятельности, оказывающих психологические услуги, обеспечивающих занятость социально-уязвимых категорий граждан", - добавил Никитин.По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выстроена целая система поддержки социального бизнеса."Вступление в реестр дает социальным предпринимателям доступ к бесплатному обучению в рамках образовательных акселераторов, консультациям, семинарам, тренингам и мастер-классам для бизнеса. Кроме того, нижегородцы активно участвуют в грантовых программах и конкурсах, разработанных специально для поддержки социального бизнеса", - отметил Черкасов.В регионе также создано активное сообщество социальных предпринимателей, объединяющее на данный момент более 3500 человек. Совместно они участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение жизни нижегородцев, которые организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Центр инноваций социальной сферы региона.

https://ria.ru/20211115/avtobusy-1759164900.html

https://ria.ru/20211013/ekport-1754437000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, бизнес, нижегородская область, глеб никитин