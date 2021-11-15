Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20211115/sotsbiznes-1759194124.html
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза - РИА Новости, 15.11.2021
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза
Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:09
2021-11-15T20:10
нижегородская область
экономика
общество
бизнес
нижегородская область
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_ded230dada900f4333d2ce6e85739a12.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что шире всего в реестре представлены организации, оказывающие медицинские услуги."В лидерах также предприятия, чья деятельность связана с образовательными услугами, их около 80. В реестр включено значительное количество организаций, занятых в культурно-просветительской деятельности, оказывающих психологические услуги, обеспечивающих занятость социально-уязвимых категорий граждан", - добавил Никитин.По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выстроена целая система поддержки социального бизнеса."Вступление в реестр дает социальным предпринимателям доступ к бесплатному обучению в рамках образовательных акселераторов, консультациям, семинарам, тренингам и мастер-классам для бизнеса. Кроме того, нижегородцы активно участвуют в грантовых программах и конкурсах, разработанных специально для поддержки социального бизнеса", - отметил Черкасов.В регионе также создано активное сообщество социальных предпринимателей, объединяющее на данный момент более 3500 человек. Совместно они участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение жизни нижегородцев, которые организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Центр инноваций социальной сферы региона.
https://ria.ru/20211115/avtobusy-1759164900.html
https://ria.ru/20211013/ekport-1754437000.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0699ee9ba30e0dddadd2a8e8f10b954a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, бизнес, нижегородская область, глеб никитин
20:09 15.11.2021 (обновлено: 20:10 15.11.2021)
 
Число нижегородских компаний в реестре соцбизнеса выросло в 2,4 раза

Число нижегородских компаний, зарегистрированных в реестре соцбизнеса, выросло в 2,4 раза

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Количество компаний, зарегистрированных в реестре социальных предприятий Нижегородской области, выросло более чем в 2,4 раза за полгода - до 317, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Социальное предпринимательство имеет огромное значение для развития общества в целом: это направление, благодаря которому появляются новые товары и услуги для самых незащищенных слоев населения. Речь идет как о производстве специального оборудования, помогающего комфортно жить людям с ограниченными возможностями, так и о новых возможностях для обучения, работы и социализации", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что шире всего в реестре представлены организации, оказывающие медицинские услуги.
"В лидерах также предприятия, чья деятельность связана с образовательными услугами, их около 80. В реестр включено значительное количество организаций, занятых в культурно-просветительской деятельности, оказывающих психологические услуги, обеспечивающих занятость социально-уязвимых категорий граждан", - добавил Никитин.
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
17:28Нижегородская область
Почти 140 новых автобусов поступили в школы Нижегородской области
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" выстроена целая система поддержки социального бизнеса.
"Вступление в реестр дает социальным предпринимателям доступ к бесплатному обучению в рамках образовательных акселераторов, консультациям, семинарам, тренингам и мастер-классам для бизнеса. Кроме того, нижегородцы активно участвуют в грантовых программах и конкурсах, разработанных специально для поддержки социального бизнеса", - отметил Черкасов.
В регионе также создано активное сообщество социальных предпринимателей, объединяющее на данный момент более 3500 человек. Совместно они участвуют в различных мероприятиях, направленных на улучшение жизни нижегородцев, которые организуют министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и Центр инноваций социальной сферы региона.
Стела с надписью Нижний Новгород на въезде в город со стороны Богородска - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 18:26Нижегородская область
Экспорт товаров из Нижегородской области вырос более чем на 37 процентов
 
Нижегородская областьЭкономикаОбществоБизнесНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Лента новостейМолния
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях