https://ria.ru/20211115/sostoyanie-1759039765.html
Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке - РИА Новости, 15.11.2021
Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
Состояние женщины, пострадавшей при взрыве в помещении Новолипецкого металлургического комбината, оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T00:43
2021-11-15T00:43
2021-11-15T01:34
происшествия
новолипецкий металлургический комбинат
липецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей при взрыве в помещении Новолипецкого металлургического комбината, оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в 21.14 мск воскресенья. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий — женщина, которую извлекли из-под завалов и госпитализировали в ожоговый центр.По факту инцидента прокуратура и Следственный комитет начали проверки.
https://ria.ru/20211114/proverka-1759037858.html
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происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, следственный комитет россии (ск рф)
00:43 15.11.2021 (обновлено: 01:34 15.11.2021)
Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
Пострадавшая в результате взрыва на НЛМК в Липецке женщина находится в тяжелом состоянии