https://ria.ru/20211115/sostoyanie-1759039765.html

Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке

Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке - РИА Новости, 15.11.2021

Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке

Состояние женщины, пострадавшей при взрыве в помещении Новолипецкого металлургического комбината, оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T00:43

2021-11-15T00:43

2021-11-15T01:34

происшествия

новолипецкий металлургический комбинат

липецк

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей при взрыве в помещении Новолипецкого металлургического комбината, оценивается как тяжелое, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Взрыв в одном из цехов металлургического комбината Липецка произошел в 21.14 мск воскресенья. В результате обрушилась кровля по всему периметру. По данным представителя экстренных служб, пострадал один рабочий — женщина, которую извлекли из-под завалов и госпитализировали в ожоговый центр.По факту инцидента прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

https://ria.ru/20211114/proverka-1759037858.html

липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новолипецкий металлургический комбинат, липецк, следственный комитет россии (ск рф)