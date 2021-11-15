https://ria.ru/20211115/soderzhanie-1759183986.html

Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях

Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях - РИА Новости, 15.11.2021

Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой в защиту детей-сирот, воспитывающихся в семьях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:10

2021-11-15T19:10

2021-11-15T19:10

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

единая россия

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ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой в защиту детей-сирот, воспитывающихся в семьях, сообщает пресс-служба регионального парламента.Речь идет о реализации народной программы, инициированной фракцией "Единая Россия" в Заксобрании. Предложения по ней депутаты сформировали летом, проведя более 30 отраслевых круглых столов, говорится в сообщении.Спикер областного парламента подчеркнул, что депутаты фракции уже разработали соответствующий законопроект. Суть его сводится к тому, чтобы денежные выплаты таким семьям предоставлялись ежемесячно в размере прожиточного минимума для детей."Сумма устанавливается ежегодно, поэтому в случае увеличения размера прожиточного минимума размер ежемесячной выплаты будет также увеличиваться", - добавил Луценко.Так, в нынешнем году год величина прожиточного минимума в Вологодской области на детей составляет 11732 рубля. На 2022 год его размер составит 12201 рубль.На 1 октября 2021 года в семьях опекунов (попечителей) в регионе проживает 3461 подопечный ребенок.Глава региона Олег Кувшинников, в свою очередь, отметил, что стратегия по поэтапному снижению социального сиротства, которую Вологодская области выбрала в 2012 году, уже дала свои результаты: 88,5% от общего количества детей-сирот воспитываются в семьях, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211028/tekhnikumy-1756828912.html

вологодская область

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олег кувшинников, вологодская область, единая россия