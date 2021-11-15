Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20211115/soderzhanie-1759183986.html
Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях
Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях - РИА Новости, 15.11.2021
Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой в защиту детей-сирот, воспитывающихся в семьях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:10
2021-11-15T19:10
вологодская область
олег кувшинников
вологодская область
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой в защиту детей-сирот, воспитывающихся в семьях, сообщает пресс-служба регионального парламента.Речь идет о реализации народной программы, инициированной фракцией "Единая Россия" в Заксобрании. Предложения по ней депутаты сформировали летом, проведя более 30 отраслевых круглых столов, говорится в сообщении.Спикер областного парламента подчеркнул, что депутаты фракции уже разработали соответствующий законопроект. Суть его сводится к тому, чтобы денежные выплаты таким семьям предоставлялись ежемесячно в размере прожиточного минимума для детей."Сумма устанавливается ежегодно, поэтому в случае увеличения размера прожиточного минимума размер ежемесячной выплаты будет также увеличиваться", - добавил Луценко.Так, в нынешнем году год величина прожиточного минимума в Вологодской области на детей составляет 11732 рубля. На 2022 год его размер составит 12201 рубль.На 1 октября 2021 года в семьях опекунов (попечителей) в регионе проживает 3461 подопечный ребенок.Глава региона Олег Кувшинников, в свою очередь, отметил, что стратегия по поэтапному снижению социального сиротства, которую Вологодская области выбрала в 2012 году, уже дала свои результаты: 88,5% от общего количества детей-сирот воспитываются в семьях, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211028/tekhnikumy-1756828912.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег кувшинников, вологодская область, единая россия
19:10 15.11.2021
 

Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой в защиту детей-сирот, воспитывающихся в семьях, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Речь идет о реализации народной программы, инициированной фракцией "Единая Россия" в Заксобрании. Предложения по ней депутаты сформировали летом, проведя более 30 отраслевых круглых столов, говорится в сообщении.
"На круглом столе, посвященном реализации проекта "Крепкая семья", прозвучало предложение об увеличении суммы средств на содержание детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях. Надо сказать, что сегодня такая мера поддержки существует, она составляет 10105 рублей. Объем выплат введен с 1 января 2018 года, и с тех пор не менялся. Очевидно, сегодня возникла острая потребность в увеличении соответствующей поддержки наших детей. По итогам обсуждения этот вопрос включен в народную программу как один из приоритетных", - приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Андрея Луценко.
Спикер областного парламента подчеркнул, что депутаты фракции уже разработали соответствующий законопроект. Суть его сводится к тому, чтобы денежные выплаты таким семьям предоставлялись ежемесячно в размере прожиточного минимума для детей.
"Сумма устанавливается ежегодно, поэтому в случае увеличения размера прожиточного минимума размер ежемесячной выплаты будет также увеличиваться", - добавил Луценко.
Так, в нынешнем году год величина прожиточного минимума в Вологодской области на детей составляет 11732 рубля. На 2022 год его размер составит 12201 рубль.
На 1 октября 2021 года в семьях опекунов (попечителей) в регионе проживает 3461 подопечный ребенок.
"Объем дополнительных средств составляет 87 миллионов рублей из регионального бюджета. Считаем, что эта инициатива крайне важна для вологжан. И мы готовы вынести соответствующий законопроект на декабрьскую сессию для рассмотрения и голосования", - пообещал председатель Заксобрания, обратившись к губернатору с просьбой поддержать данную инициативу.
Глава региона Олег Кувшинников, в свою очередь, отметил, что стратегия по поэтапному снижению социального сиротства, которую Вологодская области выбрала в 2012 году, уже дала свои результаты: 88,5% от общего количества детей-сирот воспитываются в семьях, отмечается в сообщении.
Обучение в колледжах - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 12:23Вологодская область
На Вологодчине дополнительно открыли места в техникумах и колледжах
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологодская областьЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Лента новостейМолния
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях