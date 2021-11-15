Вологодские депутаты увеличат денежное содержание детей-сирот в семьях
ВОЛОГДА, 15 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области выступили с инициативой в защиту детей-сирот, воспитывающихся в семьях, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Речь идет о реализации народной программы, инициированной фракцией "Единая Россия" в Заксобрании. Предложения по ней депутаты сформировали летом, проведя более 30 отраслевых круглых столов, говорится в сообщении.
"На круглом столе, посвященном реализации проекта "Крепкая семья", прозвучало предложение об увеличении суммы средств на содержание детей-сирот, которые воспитываются в приемных семьях. Надо сказать, что сегодня такая мера поддержки существует, она составляет 10105 рублей. Объем выплат введен с 1 января 2018 года, и с тех пор не менялся. Очевидно, сегодня возникла острая потребность в увеличении соответствующей поддержки наших детей. По итогам обсуждения этот вопрос включен в народную программу как один из приоритетных", - приводит пресс-служба слова председателя Заксобрания Андрея Луценко.
Спикер областного парламента подчеркнул, что депутаты фракции уже разработали соответствующий законопроект. Суть его сводится к тому, чтобы денежные выплаты таким семьям предоставлялись ежемесячно в размере прожиточного минимума для детей.
"Сумма устанавливается ежегодно, поэтому в случае увеличения размера прожиточного минимума размер ежемесячной выплаты будет также увеличиваться", - добавил Луценко.
Так, в нынешнем году год величина прожиточного минимума в Вологодской области на детей составляет 11732 рубля. На 2022 год его размер составит 12201 рубль.
На 1 октября 2021 года в семьях опекунов (попечителей) в регионе проживает 3461 подопечный ребенок.
"Объем дополнительных средств составляет 87 миллионов рублей из регионального бюджета. Считаем, что эта инициатива крайне важна для вологжан. И мы готовы вынести соответствующий законопроект на декабрьскую сессию для рассмотрения и голосования", - пообещал председатель Заксобрания, обратившись к губернатору с просьбой поддержать данную инициативу.
Глава региона Олег Кувшинников, в свою очередь, отметил, что стратегия по поэтапному снижению социального сиротства, которую Вологодская области выбрала в 2012 году, уже дала свои результаты: 88,5% от общего количества детей-сирот воспитываются в семьях, отмечается в сообщении.