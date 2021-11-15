https://ria.ru/20211115/snegoplavnoy-1759093900.html

Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве

Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве - РИА Новости, 15.11.2021

Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве

В столице приступили к работе 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:31

2021-11-15T12:31

2021-11-15T12:31

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В столице приступили к работе 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что принцип действия современных снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Таким образом минимизируется вред для экологии и окружающей среды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что до начала сезона специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы снегосплавных пунктов."Проведены финальные пробные пуски оборудования, все снегосплавные пункты полностью отвечают современным требованиям безопасности и способны эффективно решать задачи по утилизации снега", - заключил Бирюков.

https://ria.ru/20211020/probki-1755478346.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, жкх