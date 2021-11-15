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Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве
Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве - РИА Новости, 15.11.2021
Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве
В столице приступили к работе 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:31
2021-11-15T12:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В столице приступили к работе 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что принцип действия современных снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Таким образом минимизируется вред для экологии и окружающей среды.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что до начала сезона специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы снегосплавных пунктов."Проведены финальные пробные пуски оборудования, все снегосплавные пункты полностью отвечают современным требованиям безопасности и способны эффективно решать задачи по утилизации снега", - заключил Бирюков.
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москва, петр бирюков, жкх
12:31 15.11.2021
 

Более 55 снегосплавных пунктов приступили к работе в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПереработка снега в снегосплавном пункте
Переработка снега в снегосплавном пункте - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В столице приступили к работе 56 снегосплавных пунктов, которые будут утилизировать снег в осенне-зимний период, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В общей сложности в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. В центральном административном округе при необходимости дополнительно задействуем 38 мобильных снегосплавов", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что принцип действия современных снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Таким образом минимизируется вред для экологии и окружающей среды.
"Снег сбрасывается в приемный бункер, где измельчается сепараторами-дробилками, затем попадает в сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех снегосплавных пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения",- сообщил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что до начала сезона специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы снегосплавных пунктов.
"Проведены финальные пробные пуски оборудования, все снегосплавные пункты полностью отвечают современным требованиям безопасности и способны эффективно решать задачи по утилизации снега", - заключил Бирюков.
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