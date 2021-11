https://ria.ru/20211115/sheeran-1759064559.html

Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021

Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Британский исполнитель Эд Ширан получил главный приз на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021, его трек "Bad habits" победил в номинации "Лучшая песня".За главный приз также боролись канадский певец Джастин Бибер с композицией "Peaches", американские исполнительницы Doja Cat с песней "Kiss me more" и Оливия Родриго с композицией "Drivers license", репер Lil Nas X с треком "Montero (Call me by your name)", а также Бибер и the Kid Laroi с совместной записью "Stay".Кроме того, Ширан победил в номинации "Лучший исполнитель".Корейская поп-группа BTS также достигла больших успехов на премии, забрав призы сразу в четырех номинациях - "Лучшая группа", "Лучший поп-исполнитель", "Лучший K-Pop-исполнитель" и "Самая большая фанатская база".Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победители определяются по результатам интернет-голосования. Им вручается награда MTV EMA. В этом году премия проходит в столице Венгрии Будапеште.Эд Ширан — один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла "The a team". В конце 2017 года певец стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие. Эд Ширан известен такими композициям, как "Shape of you", "Perfect", "Thinking out loud".

