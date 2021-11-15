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В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией

В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией - РИА Новости, 15.11.2021

В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией

Признание РФ сертификатов на товары самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик - мощный шаг к интеграции с российской экономикой, заявил РИА... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:53

2021-11-15T19:53

2021-11-15T19:56

в мире

луганская область

владимир путин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Признание РФ сертификатов на товары самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик - мощный шаг к интеграции с российской экономикой, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из ЛНР и ДНР. Соответствующий указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Для нас это мощный шаг к интеграции с российской экономикой. Я верю, что этот шаг вдохнет новую жизнь в наши экономические процессы и предприятия Донбасса смогут работать на равных с российскими предприятиями. Ждем ожесточенного визга и криков, что Россия украла Донбасс, точнее вытаскивает его из экономической удавки Киева и партнеров. Для Киева это слом планов экономического удушения Донбасса", - сказал Мирошник.

https://ria.ru/20211115/ukraina-1759189240.html

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донецкая народная республика

россия

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в мире, луганская область, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия