https://ria.ru/20211115/sertifikaty-1759192561.html
В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией
В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией - РИА Новости, 15.11.2021
В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией
Признание РФ сертификатов на товары самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик - мощный шаг к интеграции с российской экономикой, заявил РИА... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:53
2021-11-15T19:53
2021-11-15T19:56
в мире
луганская область
владимир путин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Признание РФ сертификатов на товары самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик - мощный шаг к интеграции с российской экономикой, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из ЛНР и ДНР. Соответствующий указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Для нас это мощный шаг к интеграции с российской экономикой. Я верю, что этот шаг вдохнет новую жизнь в наши экономические процессы и предприятия Донбасса смогут работать на равных с российскими предприятиями. Ждем ожесточенного визга и криков, что Россия украла Донбасс, точнее вытаскивает его из экономической удавки Киева и партнеров. Для Киева это слом планов экономического удушения Донбасса", - сказал Мирошник.
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в мире, луганская область, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
19:53 15.11.2021 (обновлено: 19:56 15.11.2021)
В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией
В Луганске назвали отмену квот на товары мощным шагом к интеграции с Россией