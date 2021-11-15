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В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией
В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией - РИА Новости, 15.11.2021
В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией
Признание РФ сертификатов на товары самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик - мощный шаг к интеграции с российской экономикой, заявил РИА... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:53
2021-11-15T19:56
в мире
луганская область
владимир путин
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Признание РФ сертификатов на товары самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик - мощный шаг к интеграции с российской экономикой, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из ЛНР и ДНР. Соответствующий указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Для нас это мощный шаг к интеграции с российской экономикой. Я верю, что этот шаг вдохнет новую жизнь в наши экономические процессы и предприятия Донбасса смогут работать на равных с российскими предприятиями. Ждем ожесточенного визга и криков, что Россия украла Донбасс, точнее вытаскивает его из экономической удавки Киева и партнеров. Для Киева это слом планов экономического удушения Донбасса", - сказал Мирошник.
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луганская область
донецкая народная республика
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в мире, луганская область, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
19:53 15.11.2021 (обновлено: 19:56 15.11.2021)
 
В ЛНР назвали отмену квот на товары шагом к интеграции с Россией

В Луганске назвали отмену квот на товары мощным шагом к интеграции с Россией

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Признание РФ сертификатов на товары самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик - мощный шаг к интеграции с российской экономикой, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров из ЛНР и ДНР. Соответствующий указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Для нас это мощный шаг к интеграции с российской экономикой. Я верю, что этот шаг вдохнет новую жизнь в наши экономические процессы и предприятия Донбасса смогут работать на равных с российскими предприятиями. Ждем ожесточенного визга и криков, что Россия украла Донбасс, точнее вытаскивает его из экономической удавки Киева и партнеров. Для Киева это слом планов экономического удушения Донбасса", - сказал Мирошник.
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Вчера, 19:34
На Украине назвали отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР демаршем
 
В миреЛуганская областьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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