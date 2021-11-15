https://ria.ru/20211115/selo-1759115418.html

Калужские власти рассказали о выполнении программы развития села

Калужские власти рассказали о выполнении программы развития села - РИА Новости, 15.11.2021

Калужские власти рассказали о выполнении программы развития села

Целевые показатели госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" в 2021 году практически достигнуты, а по некоторым направлениям... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:57

2021-11-15T13:57

2021-11-15T13:57

калужская область

калужская область

куйбышевский район

жилье

владислав шапша

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КАЛУГА, 15 ноя – РИА Новости. Целевые показатели госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области" в 2021 году практически достигнуты, а по некоторым направлениям уже перевыполнены, сообщает правительство региона.В понедельник на заседании правительства Калужской области региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов рассказал о ходе реализации региональной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области".В частности, выполнен план по социальным выплатам на строительство и приобретение жилья – деньги перечислены 21 сельской семье. Построено 1240 квадратных метров жилья, что на 500 квадратных метров больше плана. Ряд сельскохозяйственных предприятий компенсировали свои затраты по заключенным с работниками ученическим договорам. В 2021 году благоустроены 50 объектов, что составляет 89% плана, оставшиеся шесть будут завершены в ближайшее время, подчеркнул Леонид Громов. Завершена большая часть работ по прокладке инженерных коммуникаций.В поселке Бетлица Куйбышевского района капитально отремонтированы школа, детский сад и дом культуры, информируют власти. В селе Паликского Кирпичного Завода Думиничского района появилась новая спортплощадка и ведется строительство очистных сооружений. В скором времени будет введена в эксплуатацию спортивная площадка в селе Муромцево Бабынинского района.Леонид Громов поблагодарил руководство области за выделение финансирования на проектные работы по объектам социальной и инженерной инфраструктуры. Он подчеркнул, что без этого значительная часть муниципалитетов не сможет претендовать на участие в госпрограмме. Владислав Шапша на это ответил, что и в дальнейшем правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку села, где проживает почти четверть населения Калужской области, обеспечивая регион продовольствием."Труд нелегкий, заслуживает глубокого уважения. И, конечно, мы должны создавать достойные условия жизни на селе", – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20211111/modernizatsiya-1758552412.html

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759103967.html

калужская область

куйбышевский район

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калужская область, куйбышевский район, жилье, владислав шапша